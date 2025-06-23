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Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство
Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство - РИА Новости, 23.06.2025
Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство
Власти Кувейта и Бахрейна заявили о снятии ограничений на воздушные перелеты в своем воздушном пространстве после ударов Ирана по американской базе в Катаре,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:16:00+03:00
2025-06-23T23:16:00+03:00
2025-06-23T23:16:00+03:00
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Власти Кувейта и Бахрейна заявили о снятии ограничений на воздушные перелеты в своем воздушном пространстве после ударов Ирана по американской базе в Катаре, информируют официальные агентства Кувейта KUNA и Бахрейна BNA. "Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о полном открытии воздушного пространства Королевства Бахрейн", - пишет бахрейнское агентство.Аналогичное заявление опубликовало кувейтское агентство со ссылкой на местные официальные власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кувейт, бахрейн, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Кувейт, Бахрейн, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство
Власти Кувейта и Бахрейна объявили об открытии своего воздушного пространства