https://ria.ru/20250623/polety-2024974129.html

Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство

Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство - РИА Новости, 23.06.2025

Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство

Власти Кувейта и Бахрейна заявили о снятии ограничений на воздушные перелеты в своем воздушном пространстве после ударов Ирана по американской базе в Катаре,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:16:00+03:00

2025-06-23T23:16:00+03:00

2025-06-23T23:16:00+03:00

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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Власти Кувейта и Бахрейна заявили о снятии ограничений на воздушные перелеты в своем воздушном пространстве после ударов Ирана по американской базе в Катаре, информируют официальные агентства Кувейта KUNA и Бахрейна BNA. "Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о полном открытии воздушного пространства Королевства Бахрейн", - пишет бахрейнское агентство.Аналогичное заявление опубликовало кувейтское агентство со ссылкой на местные официальные власти.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кувейт, бахрейн, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте