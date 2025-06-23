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Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство - РИА Новости, 23.06.2025
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23:16 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/polety-2024974129.html
Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство
Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство - РИА Новости, 23.06.2025
Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство
Власти Кувейта и Бахрейна заявили о снятии ограничений на воздушные перелеты в своем воздушном пространстве после ударов Ирана по американской базе в Катаре,... РИА Новости, 23.06.2025
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Власти Кувейта и Бахрейна заявили о снятии ограничений на воздушные перелеты в своем воздушном пространстве после ударов Ирана по американской базе в Катаре, информируют официальные агентства Кувейта KUNA и Бахрейна BNA. &quot;Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о полном открытии воздушного пространства Королевства Бахрейн&quot;, - пишет бахрейнское агентство.Аналогичное заявление опубликовало кувейтское агентство со ссылкой на местные официальные власти.
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в мире, кувейт, бахрейн, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Кувейт, Бахрейн, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Бахрейн и Кувейт открыли воздушное пространство

Власти Кувейта и Бахрейна объявили об открытии своего воздушного пространства

© Flickr / Roger  BitsПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Flickr / Roger  Bits
Пассажирский самолет. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Власти Кувейта и Бахрейна заявили о снятии ограничений на воздушные перелеты в своем воздушном пространстве после ударов Ирана по американской базе в Катаре, информируют официальные агентства Кувейта KUNA и Бахрейна BNA.
«

"Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о полном открытии воздушного пространства Королевства Бахрейн", - пишет бахрейнское агентство.

Аналогичное заявление опубликовало кувейтское агентство со ссылкой на местные официальные власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреКувейтБахрейнИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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