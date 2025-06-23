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В Омской области подросток на мопеде сбил двух девочек - РИА Новости, 23.06.2025
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15:34 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/podrostok-2024863796.html
В Омской области подросток на мопеде сбил двух девочек
В Омской области подросток на мопеде сбил двух девочек - РИА Новости, 23.06.2025
В Омской области подросток на мопеде сбил двух девочек
Шестнадцатилетний подросток без водительских прав сбил двоих девочек в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:34:00+03:00
2025-06-23T15:34:00+03:00
происшествия
омская область
таврический район
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ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток без водительских прав сбил двоих девочек в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В деревне Копейкино Таврического района Омской области подросток ехал на мопеде по улице Речной и врезался в двоих девочек, которые шли по обочине. "В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пешеходам – девочкам 2011 года рождения. В отношении подростка вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью", составлен протокол по делу об административном правонарушении по статье "управление ТС водителем, не имеющим прав", – сообщили в пресс-службе. На мать подростка также составлен административный протокол по статье "передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления" и "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20250615/dtp-2022980795.html
омская область
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происшествия, омская область, таврический район
Происшествия, Омская область, Таврический район
В Омской области подросток на мопеде сбил двух девочек

В Омской области шестнадцатилетний подросток на мопеде сбил двух девочек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток без водительских прав сбил двоих девочек в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В деревне Копейкино Таврического района Омской области подросток ехал на мопеде по улице Речной и врезался в двоих девочек, которые шли по обочине.
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пешеходам – девочкам 2011 года рождения. В отношении подростка вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью", составлен протокол по делу об административном правонарушении по статье "управление ТС водителем, не имеющим прав", – сообщили в пресс-службе.
На мать подростка также составлен административный протокол по статье "передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления" и "неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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ПроисшествияОмская областьТаврический район
 
 
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