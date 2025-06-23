https://ria.ru/20250623/podrostok-2024861692.html

Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка

Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка - РИА Новости, 23.06.2025

Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка

Четырнадцатилетнему подростку из Кировской области предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:29:00+03:00

2025-06-23T15:29:00+03:00

2025-06-23T15:29:00+03:00

происшествия

россия

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кирово-чепецк

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетнему подростку из Кировской области предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщало о том, что 21 июня в Кировской области пропал 10-летний мальчик. Через некоторое время тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в лесу около станции Просница. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Установлена причастность к смерти ребенка 14-летнего подростка, он был задержан в воскресенье. По данным следствия, вечером 21 июня подросток в ходе ссоры ввиду внезапно возникшей личной неприязни нанес 10-летнему мальчику множественные удары ножом в область груди, шеи и верхних конечностей. От полученных травм потерпевший скончался на месте. "Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Кроме того, подчеркнули в региональном СУСК, в рамках предварительного следствия обязательно будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что подросток состоит на учете у врача-психиатра, а мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. Также отмечалось, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних города Кирово-Чепецка.

https://ria.ru/20250607/peterburg-2021570917.html

https://ria.ru/20250512/ubiystvo-2016535329.html

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кировская область

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происшествия, россия, кировская область, кирово-чепецк, следственный комитет россии (ск рф)