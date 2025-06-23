Рейтинг@Mail.ru
Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/podrostok-2024861692.html
Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка
Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка - РИА Новости, 23.06.2025
Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка
Четырнадцатилетнему подростку из Кировской области предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:29:00+03:00
2025-06-23T15:29:00+03:00
происшествия
россия
кировская область
кирово-чепецк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетнему подростку из Кировской области предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщало о том, что 21 июня в Кировской области пропал 10-летний мальчик. Через некоторое время тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в лесу около станции Просница. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Установлена причастность к смерти ребенка 14-летнего подростка, он был задержан в воскресенье. По данным следствия, вечером 21 июня подросток в ходе ссоры ввиду внезапно возникшей личной неприязни нанес 10-летнему мальчику множественные удары ножом в область груди, шеи и верхних конечностей. От полученных травм потерпевший скончался на месте. "Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении. Кроме того, подчеркнули в региональном СУСК, в рамках предварительного следствия обязательно будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что подросток состоит на учете у врача-психиатра, а мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. Также отмечалось, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних города Кирово-Чепецка.
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021570917.html
https://ria.ru/20250512/ubiystvo-2016535329.html
россия
кировская область
кирово-чепецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кировская область, кирово-чепецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецк, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка

В Кировской области подросток подозревается в убийстве десятилетнего мальчика

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетнему подростку из Кировской области предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее ведомство сообщало о том, что 21 июня в Кировской области пропал 10-летний мальчик. Через некоторое время тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в лесу около станции Просница. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Установлена причастность к смерти ребенка 14-летнего подростка, он был задержан в воскресенье.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Петербурге подростка обвинили в терроризме за поджог машины у здания ФСБ
7 июня, 22:43
По данным следствия, вечером 21 июня подросток в ходе ссоры ввиду внезапно возникшей личной неприязни нанес 10-летнему мальчику множественные удары ножом в область груди, шеи и верхних конечностей. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
"Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркнули в региональном СУСК, в рамках предварительного следствия обязательно будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что подросток состоит на учете у врача-психиатра, а мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. Также отмечалось, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних города Кирово-Чепецка.
Юноша обвиняется в убийстве мачехи в Семеновском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Подростка в Нижегородской области обвинили в жестоком убийстве мачехи
12 мая, 17:00
 
ПроисшествияРоссияКировская областьКирово-ЧепецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала