Подростку из Кировской области предъявили обвинение в убийстве ребенка
В Кировской области подросток подозревается в убийстве десятилетнего мальчика
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетнему подростку из Кировской области предъявлено обвинение в убийстве 10-летнего мальчика, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее ведомство сообщало о том, что 21 июня в Кировской области пропал 10-летний мальчик. Через некоторое время тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили в лесу около станции Просница. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Установлена причастность к смерти ребенка 14-летнего подростка, он был задержан в воскресенье.
По данным следствия, вечером 21 июня подросток в ходе ссоры ввиду внезапно возникшей личной неприязни нанес 10-летнему мальчику множественные удары ножом в область груди, шеи и верхних конечностей. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
"Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркнули в региональном СУСК, в рамках предварительного следствия обязательно будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что подросток состоит на учете у врача-психиатра, а мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. Также отмечалось, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних города Кирово-Чепецка.