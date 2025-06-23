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В Долгопрудом четыре человека пострадали при взрыве фейерверка на свадьбе - РИА Новости, 23.06.2025
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16:20 23.06.2025 (обновлено: 16:22 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/podmosove-2024876985.html
В Долгопрудом четыре человека пострадали при взрыве фейерверка на свадьбе
В Долгопрудом четыре человека пострадали при взрыве фейерверка на свадьбе - РИА Новости, 23.06.2025
В Долгопрудом четыре человека пострадали при взрыве фейерверка на свадьбе
Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве фейерверка на свадьбе в подмосковном Долгопрудном из-за спешки пиротехника, рассказал РИА... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:20:00+03:00
2025-06-23T16:22:00+03:00
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве фейерверка на свадьбе в подмосковном Долгопрудном из-за спешки пиротехника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате взрыва фейерверка на свадьбе в Долгопрудном, предварительно, четверо пострадавших - у них ссадины и небольшие ожоги", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной версии, причиной происшествия стала ошибка пиротехника, который опоздал на церемонию к назначенному времени и в спешке начал устанавливать фейерверк. "Возгорания не последовало", - заключил собеседник агентства.
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долгопрудный
московская область (подмосковье)
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье)
Происшествия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье)
В Долгопрудом четыре человека пострадали при взрыве фейерверка на свадьбе

При взрыве фейерверка на свадьбе в Долгопрудном пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, при взрыве фейерверка на свадьбе в подмосковном Долгопрудном из-за спешки пиротехника, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате взрыва фейерверка на свадьбе в Долгопрудном, предварительно, четверо пострадавших - у них ссадины и небольшие ожоги", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной версии, причиной происшествия стала ошибка пиротехника, который опоздал на церемонию к назначенному времени и в спешке начал устанавливать фейерверк.
"Возгорания не последовало", - заключил собеседник агентства.
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ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)
 
 
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