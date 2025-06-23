https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html

Более 500 человек проверили здоровье в парках Московской области в июне

Более 500 человек проверили здоровье в парках Московской области в июне - РИА Новости, 23.06.2025

Более 500 человек проверили здоровье в парках Московской области в июне

В 36 парках Подмосковья свое здоровье проверили 550 человек 21 и 22 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:45:00+03:00

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2025-06-23T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В 36 парках Подмосковья свое здоровье проверили 550 человек 21 и 22 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Так, жители могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. "В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 34 городских округах Подмосковья. Свое здоровье в ходе акции проверили 550 человек. Такой формат особенно пользуется спросом у жителей, которые по тем или иным причинам не могут посетить поликлинику в будние дни", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что выездные бригады врачей работали в Раменском, Химкинском, Ступинском, Егорьевском и других городских округах. При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на регпортале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024892353.html

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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), раменское