https://ria.ru/20250623/pivovarnya-2024850502.html

Томская пивоварня стала обладателем сертификата бренда "Сделано в России"

Томская пивоварня стала обладателем сертификата бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 23.06.2025

Томская пивоварня стала обладателем сертификата бренда "Сделано в России"

Пивоварня из Томской области стала обладателем сертификата национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) по... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:02:00+03:00

2025-06-23T15:02:00+03:00

2025-06-23T15:02:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

томская область

бренд сделано в россии (made in russia)

россия

пиво

экономика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пивоварня из Томской области стала обладателем сертификата национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) по направлению "Надежность" на свою продукцию, сообщает центр."Программа "Сделано в России" предлагает бесплатную и добровольную сертификацию для производителей несырьевых товаров и услуг. Сертификат можно получить по пяти критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Для его получения компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно - подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету", - говорится в сообщении.Пивоварня ведет свою историю с 60-х годов прошлого века. Сегодня продукция компании поставляется в Казахстан, Белоруссию, Китай и Киргизию. Все эти рынки проявляют устойчивый интерес к российскому пиву, и компания планирует расширять географию поставок, особенно в страны ближнего зарубежья."Экспорт пива из России - это относительно новая ниша, и на старте мы столкнулись с рядом вызовов, связанных с отсутствием готовых решений и ограниченным опытом. Но поддержка РЭЦ помогла нам преодолеть эти трудности и выйти на международный уровень. Сертификат "Сделано в России" для компании - это важный шаг в подтверждении надежности и качества нашей продукции", - сказали в компании.Компания сотрудничает с Российским экспортным центром с 2023 года и в частности пользовалась услугами платформы "Мой экспорт": поддержкой в организации участия в международных выставках (вместе с томскими предпринимателями были на выставке в Казахстане) и проверке благонадежности контрагентов и поиске партнеров. Благодаря этому сотрудничеству экспортер нашел своего первого партнера в Китае и расширил сеть контактов на выставке в Казахстане.Несмотря на конкуренцию на зарубежных рынках, предприятие успешно адаптируется к требованиям разных регионов и продолжает производить продукцию высокого качества."Поддержка государства чрезвычайно важна для экспортеров. Сертификат "Сделано в России" для нас - это не только знак качества, но и мощный инструмент маркетинга. Российская продукция пользуется устойчивым спросом за рубежом, особенно в Китае, где потребители высоко оценивают надежность и происхождение товаров. "Российское происхождение" становится конкурентным преимуществом, позволяя использовать патриотический и имиджевый фактор для привлечения и удержания клиентов", - рассказал генеральный директор компании Виталий Никитас.

https://ria.ru/20250623/rossiya-2024793436.html

https://ria.ru/20250621/rets-2024508772.html

томская область

россия

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российский экспортный центр (рэц), томская область, бренд сделано в россии (made in russia), россия, пиво, экономика