https://ria.ru/20250623/pistorius-2024810480.html

"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО

"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус вызвал недовольство у членов Североатлантического альянса попытками надавить на главу Пентагона Пита Хегсета, пишет... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:39:00+03:00

2025-06-23T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус вызвал недовольство у членов Североатлантического альянса попытками надавить на главу Пентагона Пита Хегсета, пишет Financial Times."По словам трех знакомых с обсуждениями источников, Писториус надавил на своего коллегу Хегсета, чтобы он предоставил "дорожную карту" вывода американских войск из Европы", — говорится в публикации.В материале указали, что действие министра вызвало недовольство в некоторых столицах стран — участниц альянса, поскольку они опасаются, что после такого выпада США действительно начнут выводить свои вооруженные силы с европейского континента.В марте экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Старом Свете в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.

https://ria.ru/20250623/politico-2024767523.html

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