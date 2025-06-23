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"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
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12:39 23.06.2025 (обновлено: 13:22 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/pistorius-2024810480.html
"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО
"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО - РИА Новости, 23.06.2025
"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус вызвал недовольство у членов Североатлантического альянса попытками надавить на главу Пентагона Пита Хегсета, пишет... РИА Новости, 23.06.2025
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германия
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пит хегсет
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус вызвал недовольство у членов Североатлантического альянса попытками надавить на главу Пентагона Пита Хегсета, пишет Financial Times."По словам трех знакомых с обсуждениями источников, Писториус надавил на своего коллегу Хегсета, чтобы он предоставил "дорожную карту" вывода американских войск из Европы", — говорится в публикации.В материале указали, что действие министра вызвало недовольство в некоторых столицах стран — участниц альянса, поскольку они опасаются, что после такого выпада США действительно начнут выводить свои вооруженные силы с европейского континента.В марте экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Старом Свете в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
https://ria.ru/20250623/politico-2024767523.html
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германия, в мире, сша, европа, пит хегсет, борис писториус, бен ходжес, нато, министерство обороны сша
Германия, В мире, США, Европа, Пит Хегсет, Борис Писториус, Бен Ходжес, НАТО, Министерство обороны США
"Надавил на Хегсета". Выходка Писториуса шокировала членов НАТО

FT: давление Писториуса на Хегсета вызвало недовольство в НАТО

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус вызвал недовольство у членов Североатлантического альянса попытками надавить на главу Пентагона Пита Хегсета, пишет Financial Times.
«
"По словам трех знакомых с обсуждениями источников, Писториус надавил на своего коллегу Хегсета, чтобы он предоставил "дорожную карту" вывода американских войск из Европы", — говорится в публикации.
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В материале указали, что действие министра вызвало недовольство в некоторых столицах стран — участниц альянса, поскольку они опасаются, что после такого выпада США действительно начнут выводить свои вооруженные силы с европейского континента.
В марте экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени. По его данным, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Старом Свете в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.
Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.
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