https://ria.ru/20250623/peskov-2024942194.html

Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков

Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025

Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков

Диалог Между Россией и Ираном будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:49:00+03:00

2025-06-23T19:49:00+03:00

2025-06-23T19:56:00+03:00

иран

россия

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

дмитрий песков

владимир путин

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Диалог Между Россией и Ираном будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Диалог будет продолжаться", - сказал Песков "Известиям", комментируя итоги переговоров президента РФВладимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Переговоры Путина и Аракчи состоялись в Кремле в понедельник.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, владимир путин, аббас аракчи