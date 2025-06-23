https://ria.ru/20250623/peskov-2024942194.html
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков
Диалог Между Россией и Ираном будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:49:00+03:00
2025-06-23T19:49:00+03:00
2025-06-23T19:56:00+03:00
иран
россия
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Диалог Между Россией и Ираном будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Диалог будет продолжаться", - сказал Песков "Известиям", комментируя итоги переговоров президента РФВладимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Переговоры Путина и Аракчи состоялись в Кремле в понедельник.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, владимир путин, аббас аракчи
Иран, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Аббас Аракчи
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков
Песков заявил, что диалог между Россией и Ираном будет продолжаться