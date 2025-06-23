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Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
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19:49 23.06.2025 (обновлено: 19:56 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024942194.html
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков
Диалог Между Россией и Ираном будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:49:00+03:00
2025-06-23T19:56:00+03:00
иран
россия
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
владимир путин
аббас аракчи
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Диалог Между Россией и Ираном будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Диалог будет продолжаться&quot;, - сказал Песков &quot;Известиям&quot;, комментируя итоги переговоров президента РФВладимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.Переговоры Путина и Аракчи состоялись в Кремле в понедельник.
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иран, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, владимир путин, аббас аракчи
Иран, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Аббас Аракчи
Диалог с Ираном будет продолжаться, заявил Песков

Песков заявил, что диалог между Россией и Ираном будет продолжаться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Диалог Между Россией и Ираном будет продолжаться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Диалог будет продолжаться", - сказал Песков "Известиям", комментируя итоги переговоров президента РФВладимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Переговоры Путина и Аракчи состоялись в Кремле в понедельник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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ИранРоссияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий ПесковВладимир ПутинАббас Аракчи
 
 
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