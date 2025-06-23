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Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
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18:54 23.06.2025 (обновлено: 19:03 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024934012.html
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, такие контакты могут носить взаимовыгодный характер, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:54:00+03:00
2025-06-23T19:03:00+03:00
африка
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, такие контакты могут носить взаимовыгодный характер, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно заинтересованы. Сотрудничество с подавляющим большинством стран на африканском континента может носить взаимовыгодный характер", - сказал Песков в интервью "Известиям".Пресс-секретарь назвал шаги по налаживанию такого сотрудничества позитивным процессом."Действительно, большие возможности открываются и для наших африканских друзей, и для нас тоже. Поэтому предстоит большая работа, будем этим заниматься", - отметил Песков
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африка, дмитрий песков, в мире
Африка, Дмитрий Песков, В мире
Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков

Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, такие контакты могут носить взаимовыгодный характер, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно заинтересованы. Сотрудничество с подавляющим большинством стран на африканском континента может носить взаимовыгодный характер", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Пресс-секретарь назвал шаги по налаживанию такого сотрудничества позитивным процессом.
"Действительно, большие возможности открываются и для наших африканских друзей, и для нас тоже. Поэтому предстоит большая работа, будем этим заниматься", - отметил Песков
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