https://ria.ru/20250623/peskov-2024934012.html

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, заявил Песков

Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, такие контакты могут носить взаимовыгодный характер, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:54:00+03:00

2025-06-23T18:54:00+03:00

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африка

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Африки, такие контакты могут носить взаимовыгодный характер, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно заинтересованы. Сотрудничество с подавляющим большинством стран на африканском континента может носить взаимовыгодный характер", - сказал Песков в интервью "Известиям".Пресс-секретарь назвал шаги по налаживанию такого сотрудничества позитивным процессом."Действительно, большие возможности открываются и для наших африканских друзей, и для нас тоже. Поэтому предстоит большая работа, будем этим заниматься", - отметил Песков

https://ria.ru/20250623/medvedev-2024932431.html

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африка, дмитрий песков, в мире