https://ria.ru/20250623/peskov-2024917888.html
Сербия является близкой России страной, заявил Песков
Сербия является близкой России страной, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Сербия является близкой России страной, заявил Песков
Сербия - близкая страна для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о том, что Белград использует обходные схемы РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:10:00+03:00
2025-06-23T18:10:00+03:00
2025-06-23T18:19:00+03:00
сербия
россия
дмитрий песков
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербия - близкая страна для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о том, что Белград использует обходные схемы для поставок оружия Украине.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Сербия действительно - это очень близкая нам страна, сербский народ - близкий нам народ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250623/kreml-2024891259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, дмитрий песков, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сербия, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Сербия является близкой России страной, заявил Песков
Песков назвал Сербию очень близкой России страной