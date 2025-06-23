https://ria.ru/20250623/peskov-2024917888.html

Сербия является близкой России страной, заявил Песков

Сербия является близкой России страной, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025

Сербия является близкой России страной, заявил Песков

Сербия - близкая страна для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о том, что Белград использует обходные схемы РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:10:00+03:00

2025-06-23T18:10:00+03:00

2025-06-23T18:19:00+03:00

сербия

россия

дмитрий песков

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербия - близкая страна для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о том, что Белград использует обходные схемы для поставок оружия Украине.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Сербия действительно - это очень близкая нам страна, сербский народ - близкий нам народ", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250623/kreml-2024891259.html

сербия

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

сербия, россия, дмитрий песков, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)