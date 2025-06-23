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Сербия является близкой России страной, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
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18:10 23.06.2025 (обновлено: 18:19 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024917888.html
Сербия является близкой России страной, заявил Песков
Сербия является близкой России страной, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Сербия является близкой России страной, заявил Песков
Сербия - близкая страна для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о том, что Белград использует обходные схемы РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:10:00+03:00
2025-06-23T18:19:00+03:00
сербия
россия
дмитрий песков
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербия - близкая страна для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о том, что Белград использует обходные схемы для поставок оружия Украине.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Сербия действительно - это очень близкая нам страна, сербский народ - близкий нам народ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250623/kreml-2024891259.html
сербия
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сербия, россия, дмитрий песков, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сербия, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Сербия является близкой России страной, заявил Песков

Песков назвал Сербию очень близкой России страной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербия - близкая страна для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СВР о том, что Белград использует обходные схемы для поставок оружия Украине.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.
«
"Сербия действительно - это очень близкая нам страна, сербский народ - близкий нам народ", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков прокомментировал сообщения об экспорте сербской амуниции на Украину
Вчера, 17:10
 
СербияРоссияДмитрий ПесковУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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