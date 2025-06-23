https://ria.ru/20250623/peskov-2024915312.html
Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожными
Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожными - РИА Новости, 23.06.2025
Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружения Украине. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:08:00+03:00
2025-06-23T18:08:00+03:00
2025-06-23T18:15:00+03:00
сербия
украина
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дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружения Украине."Это достаточно тревожная информация", - сказал Песков журналистам.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024884104.html
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сербия, украина, россия, дмитрий песков
Сербия, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожными
Песков назвал тревожной информацию о поставке Сербией оружия Украине