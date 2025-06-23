https://ria.ru/20250623/peskov-2024915312.html

Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожными

Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожными - РИА Новости, 23.06.2025

Песков назвал сообщения о поставках Сербией оружия Украине тревожными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружения Украине. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:08:00+03:00

2025-06-23T18:08:00+03:00

2025-06-23T18:15:00+03:00

сербия

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацией сообщения о том, что Сербия поставляет вооружения Украине."Это достаточно тревожная информация", - сказал Песков журналистам.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024884104.html

сербия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, украина, россия, дмитрий песков