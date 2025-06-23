https://ria.ru/20250623/peskov-2024830909.html

Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков

Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025

Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и стратегическое партнерство с Ираном, и восстановление отношений с США имеют важное значение для... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:38:00+03:00

2025-06-23T13:38:00+03:00

2025-06-23T13:45:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

обострение отношений сша и ирана

дмитрий песков

иран

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и стратегическое партнерство с Ираном, и восстановление отношений с США имеют важное значение для Москвы."Мы имеем отношения стратегического партнерства с Ираном, но и занимаемся восстановлением отношений с Соединенными Штатами. И то, и другое для нас очень важные направления", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможном влиянии американских ударов по Ирану на отношения Москвы и Вашингтона.Представитель Кремля подчеркнул, что восстановление отношений РФ и США и американские удары по Ирану являются разными направлениями."Вряд ли одно будет мешать другому", - добавил он.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана, дмитрий песков, иран, россия, сша