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Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
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13:38 23.06.2025 (обновлено: 13:45 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024830909.html
Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков
Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и стратегическое партнерство с Ираном, и восстановление отношений с США имеют важное значение для... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:38:00+03:00
2025-06-23T13:45:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
обострение отношений сша и ирана
дмитрий песков
иран
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и стратегическое партнерство с Ираном, и восстановление отношений с США имеют важное значение для Москвы."Мы имеем отношения стратегического партнерства с Ираном, но и занимаемся восстановлением отношений с Соединенными Штатами. И то, и другое для нас очень важные направления", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможном влиянии американских ударов по Ирану на отношения Москвы и Вашингтона.Представитель Кремля подчеркнул, что восстановление отношений РФ и США и американские удары по Ирану являются разными направлениями."Вряд ли одно будет мешать другому", - добавил он.
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана, дмитрий песков, иран, россия, сша
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана, Дмитрий Песков, Иран, Россия, США
Партнерство с Ираном имеет важное значение для России, заявил Песков

Песков: партнерство с Ираном и отношения с США имеют важное значение для РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и стратегическое партнерство с Ираном, и восстановление отношений с США имеют важное значение для Москвы.
"Мы имеем отношения стратегического партнерства с Ираном, но и занимаемся восстановлением отношений с Соединенными Штатами. И то, и другое для нас очень важные направления", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о возможном влиянии американских ударов по Ирану на отношения Москвы и Вашингтона.
Представитель Кремля подчеркнул, что восстановление отношений РФ и США и американские удары по Ирану являются разными направлениями.
"Вряд ли одно будет мешать другому", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеОбострение отношений США и ИранаДмитрий ПесковИранРоссияСША
 
 
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