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Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025
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12:24 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peskov-2024804283.html
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа
Контакт президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом возможен в любой момент, когда президенты посчитают это целесообразным, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:24:00+03:00
2025-06-23T12:24:00+03:00
политика
россия
сша
иран
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Контакт президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом возможен в любой момент, когда президенты посчитают это целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакт президента Путина с Трампом возможен в любой момент, в том случае, если президенты посчитают это целесообразным, я только что об этом говорил. Пока каких-то планов на этот счет нет. Вы знаете, что мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", - сказал Песков, говоря о возможности разговора лидеров России и США по ситуации в Иране.
https://ria.ru/20250623/plan-2024799544.html
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политика, россия, сша, иран, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Иран, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа

Песков: контакт Путина с Трампом возможен в любой момент

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Контакт президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом возможен в любой момент, когда президенты посчитают это целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакт президента Путина с Трампом возможен в любой момент, в том случае, если президенты посчитают это целесообразным, я только что об этом говорил. Пока каких-то планов на этот счет нет. Вы знаете, что мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", - сказал Песков, говоря о возможности разговора лидеров России и США по ситуации в Иране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Песков: детального информирования Путина о планах США в Иране не было
Вчера, 12:18
 
ПолитикаРоссияСШАИранВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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