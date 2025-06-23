https://ria.ru/20250623/peskov-2024804283.html

Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа

Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа

Контакт президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом возможен в любой момент, когда президенты посчитают это целесообразным, заявил... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:24:00+03:00

2025-06-23T12:24:00+03:00

2025-06-23T12:24:00+03:00

политика

россия

сша

иран

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Контакт президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом возможен в любой момент, когда президенты посчитают это целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контакт президента Путина с Трампом возможен в любой момент, в том случае, если президенты посчитают это целесообразным, я только что об этом говорил. Пока каких-то планов на этот счет нет. Вы знаете, что мы считаем, что судьбу руководства той или иной страны вправе решать только народ этой страны. Но никоим образом не третьи страны и не руководство третьих стран", - сказал Песков, говоря о возможности разговора лидеров России и США по ситуации в Иране.

https://ria.ru/20250623/plan-2024799544.html

россия

сша

иран

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политика, россия, сша, иран, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков