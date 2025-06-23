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Песков: удары США по Ирану не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 23.06.2025
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12:23 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peskov-2024803703.html
Песков: удары США по Ирану не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона
Песков: удары США по Ирану не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 23.06.2025
Песков: удары США по Ирану не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отразятся ли удары США по Ирану на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил, что это... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:23:00+03:00
2025-06-23T12:23:00+03:00
в мире
иран
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отразятся ли удары США по Ирану на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил, что это независимые процессы."Это независимые процессы", - сказал Песков.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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в мире, иран, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, аббас аракчи, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков: удары США по Ирану не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона

Песков: удары США по целям в Иране не отразятся на диалоге Москвы и Вашингтона

© AP Photo / David SmithАмериканский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / David Smith
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отразятся ли удары США по Ирану на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил, что это независимые процессы.
"Это независимые процессы", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
Вчера, 08:00
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit возращается на авиабазу Уайтмен после удара по иранским ядерным объектам - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
США использовали отвлекающий маневр с переброской самолетов, пишут СМИ
Вчера, 06:22
 
В миреИранСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампАббас АракчиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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