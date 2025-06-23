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Песков рассказал, что на неделе ожидается дата переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.06.2025
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12:17 23.06.2025 (обновлено: 12:19 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/peskov-2024799284.html
Песков рассказал, что на неделе ожидается дата переговоров России и Украины
Песков рассказал, что на неделе ожидается дата переговоров России и Украины - РИА Новости, 23.06.2025
Песков рассказал, что на неделе ожидается дата переговоров России и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:17:00+03:00
2025-06-23T12:19:00+03:00
москва
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины."Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс", - сказал Песков журналистам.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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москва, украина, россия, дмитрий песков
Москва, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, что на неделе ожидается дата переговоров России и Украины

Песков: Москва ждет, что на неделе определят дату переговоров России и Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины.
"Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс", - сказал Песков журналистам.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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