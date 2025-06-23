https://ria.ru/20250623/peregovory-2024905349.html

Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали

Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали - РИА Новости, 23.06.2025

Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны республики Мали корпусным генералом Садио Камарой, сообщили в российском военном... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:44:00+03:00

2025-06-23T17:44:00+03:00

2025-06-23T17:44:00+03:00

мали

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965131475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_614db4aac02194c3001cd068ed87b53c.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны республики Мали корпусным генералом Садио Камарой, сообщили в российском военном ведомстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250623/otnosheniya-2024905030.html

мали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мали, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)