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Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали - РИА Новости, 23.06.2025
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17:44 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/peregovory-2024905349.html
Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали
Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали - РИА Новости, 23.06.2025
Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны республики Мали корпусным генералом Садио Камарой, сообщили в российском военном... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:44:00+03:00
2025-06-23T17:44:00+03:00
мали
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны республики Мали корпусным генералом Садио Камарой, сообщили в российском военном ведомстве. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250623/otnosheniya-2024905030.html
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мали, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Мали, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали

Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали Садио Камарой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСадио Камара
Садио Камара - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны республики Мали корпусным генералом Садио Камарой, сообщили в российском военном ведомстве.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой", - говорится в сообщении.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Белоусов отметил динамичное развитие связи России и Мали в области обороны
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МалиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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