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Пентагон отказался подтвердить данные об атаке на базу США в Сирии
Пентагон отказался подтвердить данные об атаке на базу США в Сирии - РИА Новости, 23.06.2025
Пентагон отказался подтвердить данные об атаке на базу США в Сирии
Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости сообщения о том, что американская военная база на северо-востоке Сирии подверглась атаке вслед за... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:13:00+03:00
2025-06-23T18:13:00+03:00
2025-06-23T18:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Министерство обороны США отказалось подтвердить РИА Новости сообщения о том, что американская военная база на северо-востоке Сирии подверглась атаке вслед за ударами Вашингтона по Ирану, следует из ответа представителя Пентагона на запрос агентства. "Нам нечего предоставить дополнительно помимо расшифровки вчерашнего брифинга", - сообщили в американском военном ведомстве на вопрос об атаке на базу США в Сирии. Ранее в понедельник иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники сообщило о том, что военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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в мире, сша, сирия, министерство обороны сша
В мире, США, Сирия, Министерство обороны США
Пентагон отказался подтвердить данные об атаке на базу США в Сирии
Пентагон отказался подтвердить информацию об атаке на военную базу США в Сирии