https://ria.ru/20250623/pensija-2024725982.html
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей - РИА Новости, 23.06.2025
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:48:00+03:00
2025-06-23T02:48:00+03:00
2025-06-23T02:48:00+03:00
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, размер средней пенсии в России составил 23 448 рублей в месяц на 1 апреля 2025 года. Первого января он был ниже и составлял 23 175 рублей в месяц. Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.
https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсия
Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей
Средняя пенсия в России на 1 апреля 2025 года составила 23,5 тысячи рублей