https://ria.ru/20250623/pensija-2024725982.html

Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей - РИА Новости, 23.06.2025

Средняя пенсия в России составила 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:48:00+03:00

2025-06-23T02:48:00+03:00

2025-06-23T02:48:00+03:00

общество

россия

пенсия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года, свидетельствуют данные системы Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, размер средней пенсии в России составил 23 448 рублей в месяц на 1 апреля 2025 года. Первого января он был ниже и составлял 23 175 рублей в месяц. Ранее из данных Социального фонда РИА Новости выяснило, что число пенсионеров в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составило более 40,9 миллионов человек.

https://ria.ru/20250621/dokhod-2024426561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, пенсия