https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html

В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных

В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных - РИА Новости, 23.06.2025

В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных

Премьер Армении Никол Пашинян пытается натравить на бизнесмена Самвела Карапетяна всех недовольных экономическим положением страны, которое он сам и задает,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:40:00+03:00

2025-06-23T22:40:00+03:00

2025-06-23T22:40:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян пытается натравить на бизнесмена Самвела Карапетяна всех недовольных экономическим положением страны, которое он сам и задает, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Господин Пашинян пытается натравить на Карапетяна всех недовольных экономическим положением, которое, надо сказать, он сам и создает", - сказал Затулин. По мнению политика, Пашинян "ломает голову над тем", как снова переизбраться в июне 2026 года, и в качестве новой кампании, борьбы, в которую он собирается погрузить всю Армению, открыл борьбу против Армянской церкви. "В силу причин экономического свойства Армения при Пашиняне не может себе позволить разорвать экономические связи. Благодаря этим экономическим связям она показывает устойчивый экономический рост, особенно в период специальной военной операции, потому что стала хабом для обхода санкций, потому что туда уехали российские релоканты, которые открыли там бизнес и вложили туда деньги. То есть, он получает выгоду, потому что экономика остается взаимосвязанной с Россией, а вот политически господин Пашинян совсем в другом месте", - добавил Затулин. Кроме того, депутат считает, что Карапетян сможет стать лидером армянского народа, и Пашинян фактически предоставляет шанс ему заявить о себе не только как о бизнесмене и меценате, но и как о политическом деятеле. "При этом я бы обратил внимание ещё и на чисто человеческую позицию. Я знаком с Самвелом Карапетяном и уверен, он не лукавит, когда говорит о своих христианских корнях, о своём уважении к армянской церкви. Вообще, обратное — то есть неуважение к армянской церкви для армянина — это, на мой взгляд, нечто необычайное. Это признак морального уродства", - подытожил парламентарий. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250619/rossija-2023980617.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

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Наталья Макарова

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