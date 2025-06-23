Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
22:40 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/pashinyan-2024971039.html
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных - РИА Новости, 23.06.2025
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных
Премьер Армении Никол Пашинян пытается натравить на бизнесмена Самвела Карапетяна всех недовольных экономическим положением страны, которое он сам и задает,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:40:00+03:00
2025-06-23T22:40:00+03:00
пмэф-2025
армения
россия
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
константин затулин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_95777ff3e71127bb96f3545ce20c6c1f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян пытается натравить на бизнесмена Самвела Карапетяна всех недовольных экономическим положением страны, которое он сам и задает, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. "Господин Пашинян пытается натравить на Карапетяна всех недовольных экономическим положением, которое, надо сказать, он сам и создает", - сказал Затулин. По мнению политика, Пашинян "ломает голову над тем", как снова переизбраться в июне 2026 года, и в качестве новой кампании, борьбы, в которую он собирается погрузить всю Армению, открыл борьбу против Армянской церкви. "В силу причин экономического свойства Армения при Пашиняне не может себе позволить разорвать экономические связи. Благодаря этим экономическим связям она показывает устойчивый экономический рост, особенно в период специальной военной операции, потому что стала хабом для обхода санкций, потому что туда уехали российские релоканты, которые открыли там бизнес и вложили туда деньги. То есть, он получает выгоду, потому что экономика остается взаимосвязанной с Россией, а вот политически господин Пашинян совсем в другом месте", - добавил Затулин. Кроме того, депутат считает, что Карапетян сможет стать лидером армянского народа, и Пашинян фактически предоставляет шанс ему заявить о себе не только как о бизнесмене и меценате, но и как о политическом деятеле. "При этом я бы обратил внимание ещё и на чисто человеческую позицию. Я знаком с Самвелом Карапетяном и уверен, он не лукавит, когда говорит о своих христианских корнях, о своём уважении к армянской церкви. Вообще, обратное — то есть неуважение к армянской церкви для армянина — это, на мой взгляд, нечто необычайное. Это признак морального уродства", - подытожил парламентарий. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023663591.html
https://ria.ru/20250619/rossija-2023980617.html
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_164:0:2610:1835_1920x0_80_0_0_1863c1ca077712273201f54fdd0929b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, константин затулин, госдума рф, снг, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
ПМЭФ-2025, Армения, Россия, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Константин Затулин, Госдума РФ, СНГ, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
В Госдуме заявили, что Пашинян пытается натравить на Карапетяна недовольных

Депутат Затулин: Пашинян пытается натравить на Карапетяна всех недовольных

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян пытается натравить на бизнесмена Самвела Карапетяна всех недовольных экономическим положением страны, которое он сам и задает, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова напомнила, как Пашинян приглашал международный бизнес в Армению
18 июня, 18:17
«
"Господин Пашинян пытается натравить на Карапетяна всех недовольных экономическим положением, которое, надо сказать, он сам и создает", - сказал Затулин.
По мнению политика, Пашинян "ломает голову над тем", как снова переизбраться в июне 2026 года, и в качестве новой кампании, борьбы, в которую он собирается погрузить всю Армению, открыл борьбу против Армянской церкви.
"В силу причин экономического свойства Армения при Пашиняне не может себе позволить разорвать экономические связи. Благодаря этим экономическим связям она показывает устойчивый экономический рост, особенно в период специальной военной операции, потому что стала хабом для обхода санкций, потому что туда уехали российские релоканты, которые открыли там бизнес и вложили туда деньги. То есть, он получает выгоду, потому что экономика остается взаимосвязанной с Россией, а вот политически господин Пашинян совсем в другом месте", - добавил Затулин.
Кроме того, депутат считает, что Карапетян сможет стать лидером армянского народа, и Пашинян фактически предоставляет шанс ему заявить о себе не только как о бизнесмене и меценате, но и как о политическом деятеле.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия окажет необходимое содействие арестованному бизнесмену Карапетяну
19 июня, 17:18
«
"При этом я бы обратил внимание ещё и на чисто человеческую позицию. Я знаком с Самвелом Карапетяном и уверен, он не лукавит, когда говорит о своих христианских корнях, о своём уважении к армянской церкви. Вообще, обратное — то есть неуважение к армянской церкви для армянина — это, на мой взгляд, нечто необычайное. Это признак морального уродства", - подытожил парламентарий.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме заявили, что Карапетяна травят на самом высоком уровне
17 июня, 21:51
 
ПМЭФ-2025АрменияРоссияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянКонстантин ЗатулинГосдума РФСНГАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала