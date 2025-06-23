https://ria.ru/20250623/park-2024924782.html

"Этого нельзя делать со львами". Какую ошибку допустили в парке "Тайган"

"Этого нельзя делать со львами". Какую ошибку допустили в парке "Тайган" - РИА Новости, 23.06.2025

"Этого нельзя делать со львами". Какую ошибку допустили в парке "Тайган"

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков выжил после нападения льва, но все еще в тяжелом состоянии. Следственный комитет разбирается в причинах... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков выжил после нападения льва, но все еще в тяжелом состоянии. Следственный комитет разбирается в причинах происшествия, а зоологи указывают на непрофессионализм хозяев питомника.В одиночку с ведром и веникомНочь в реанимации, три часа борьбы за жизнь, подключение к аппарату ИВЛ, грозные слова врачей "Состояние остается тяжелым" — наконец, короткое, но столь обнадеживающее для родных и близких: "Жив". Пострадавшего владельца сафари-парка в Белогорске Олега Зубкова успешно прооперировали и уже транспортировали в Республиканский медцентр в Симферополе, где он останется под присмотром специалистов.О случившемся стало известно вечером 22 июня. В Белогорскую районную больницу Зубкова привезли без сознания. По словам главного внештатного торакального хирурга крымского Минздрава Андрея Дорошенко, у него диагностировали серьезные повреждения трахеи (хищник разорвал ее клыками) и мышц шеи.На кадрах с места происшествия видно, что все произошло во время кормления. Пострадавший смог выбраться из вольера, но затем упал. На помощь подоспела пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина. На служебном электрокаре она протаранила хищника. Это не помогло — тот обогнул машину и вцепился в шею Зубкову.Недолго думая, сотрудница схватила то, что было под рукой — ведро и пластиковый веник, и кинулась в рукопашную. "Эта смелая и сильная женщина не побоялась разъяренного льва и голыми руками <…> отбила и спасла Олега Алексеевича из пасти хищника", — написал позже в Telegram-канале ветеринарный врач "Тайгана" Василий Писковой.В этот момент в вольер спрыгнул посетитель парка Алексей: подхватил окровавленного Зубкова и оттащил его к машине. Теперь пострадавшему предстоит долгий период восстановления. На данный момент общаться с семьей и врачами приходится посредством записок — говорить не может."Полная анархия""Тайган" — один из крупнейших (более 30 гектаров) в Европе частных питомников. Львов — около 60. Кроме того, 40 тигров и сотни других животных. Помимо львиного сафари, здесь действует стационарный зоопарк.И, к сожалению, нынешний инцидент — не первый. В 2018-м 46-летняя Ольга Соломина из Кирова во время фотосъемки погладила одного из хищников. Внезапно тот набросился, вцепился ей в руку и потащил за собой. Отдых закончился для кировчанки в больничной палате. А руководству "Тайгана" назначили штраф.В сентябре 2021-го в парк пришла мать с годовалым ребенком. В какой-то момент она подняла сына над защитным барьером. Тигр откусил мальчику палец. Сперва суд вынес Олегу Зубкову приговор — лишение свободы на два года. Но семья пострадавшего отказалась от претензий. Дело переквалифицировали в несчастный случай."В государственных зоопарках есть строгий регламент для сотрудников и посетителей. Техника безопасности. В частных же подчас — полная анархия. И ради развлечения пренебрегают элементарными правилами. В итоге героем печальной истории может стать каждый", — говорит ветеринарный врач, сооснователь хосписа для диких кошек "Дом тигра" Яна Олейник."У них инстинкт появляется"Львы в "Тайгане" атаковали и "своих". В октябре прошлого года погибла многолетняя сотрудница сафари-парка 41-летняя Леокадия Перевалова. По версии следствия, при уборке вольера она не закрыла шибер — запорный механизм между двумя помещениями клетки. В результате три льва напали на нее.Перевалова работала в "Тайгане" с момента его основания в 2006-м. Была профессионалом своего дела: знала "биографию" каждой кошки, их особенности и повадки, проводила инструктажи для коллег."Думаю, у Леокадии чуть-чуть притупилось ощущение опасности, ощущение, что может что-то произойти именно с ней", — говорила тогда пресс-секретарь Алексагина.В свою очередь, Олег Зубков, комментируя эту трагедию, отметил: в тот день шел проливной дождь, это могло спровоцировать нападение, поскольку в ливень львы ведут себя "особенно, у них инстинкт какой-то проявляется".В Сети уже распространяется информация: самого директора атаковали те же львы, что загрызли Перевалову год назад. После того случая руководство сафари-парка заявило, что кошек усыплять не будет. Телеграм-канал Mash со ссылкой на крымское отделение Росприроднадзора сообщает, что и сейчас животных не тронут — все же речь о естественном поведении дикого хищника.Львов привезли из Мариупольского зоопарка в 2022-м, уже подросшими. "Но совершенно не имеет значения, где выросло животное, какой заботой его окружали. Вы можете с пеленок растить льва или тигра, холить и лелеять. Но они все равно дикие кошки, со своими повадками и непредсказуемостью. Никакая социализация этого не изменит", — подчеркивает Олейник.Удача переменчиваПрокуратура Крыма организовала проверку в "Тайгане". Следствие установит детали трагедии и выяснит ее причины.О некоторых подробностях уже сообщили в официальном Telegram-канале парка. Так, Зубков после кормления отошел от хищников на два шага, стал прибирать в вольере и резко закрыл дверь. Звук подействовал на льва — он бросился бежать и накинулся на директора."Ни при каких условиях не должно быть прямого контакта. Особенно при кормлении. Только через решетку. Да, животное порой позволяет зайти в вольер, осмотреть себя, даже поиграть. Но делать этого нельзя. Домашняя кошка и та укусит или поцарапает, если ей надоест. А тут — 200 килограммов массы", — говорит Олейник.Охотовед и зоолог Михаил Кречмар отмечает: в условной градации опасных млекопитающих крупные кошки — на втором месте после слонов. Необходимо постоянно помнить: это очень активный и быстрый хищник."Моего товарища Павла Фоменко (главный координатор по сохранению редких видов животных Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России. — Прим. ред.) как-то покусала тигрица в реабилитационном центре. Чудом спасся. А уж он-то — стопроцентный профессионал, всю жизнь этому посвятил", — рассказывает зоолог.Эксперты сходятся во мнении, что зачастую подобные инциденты — следствие непрофессионализма. Так, Олег Зубков — выпускник Киевского военно-морского политического училища — специального образования не имел. Для зоозащитников и ученых профанация частников — настоящий бич. Принятые государством меры по регулированию контактных зоопарков не всегда эффективны. "Владельцы заведений получают лицензию, когда основные требования соблюдены. А после могут перестроиться: увеличить количество животных, закупить новые виды, в том числе экзотические, или даже переехать в другое помещение, не соответствующее требованиям", — указывает юрист общественной организации "Голоса за животных" Артем Алексеев.Если же говорить о крупных хищниках, то даже в государственных учреждениях и с опытными специалистами может случиться несчастье, добавляют зоологи.

https://ria.ru/20250528/zoopark-2019428301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

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