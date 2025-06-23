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Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу - РИА Новости, 23.06.2025
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10:11 23.06.2025 (обновлено: 11:38 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу - РИА Новости, 23.06.2025
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков мог пострадать от тех же львов, которые в прошлом году растерзали его сотрудницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков мог пострадать от тех же львов, которые в прошлом году растерзали его сотрудницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, это те же львы. &lt;…&gt; Они были привезены в парк Зубковым из Мариуполя, именно они в прошлом году напали на сотрудницу парка, убив ее", — сказал собеседник агентства. Инцидент в парке "Тайган"Парк "Тайган" — частный парк львов в Белогорском районе Крыма, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров и сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 из них занимает сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/lev-2024720775.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу

Директор парка "Тайган" пострадал от львов, что уже ранее напали на сотрудницу

© Фото : Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/TelegramОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/Telegram
Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков мог пострадать от тех же львов, которые в прошлом году растерзали его сотрудницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, это те же львы. <…> Они были привезены в парк Зубковым из Мариуполя, именно они в прошлом году напали на сотрудницу парка, убив ее", — сказал собеседник агентства.
Владелец парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Врач рассказал об операции, проведенной директору парка "Тайган"
01:49

Инцидент в парке "Тайган"

  • Лев напал на Олега Зубкова 22 июня во время кормления животных.
  • Пострадавший сам смог выбраться из закрытой клетки, но потерял сознание.
  • Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
  • У Зубкова разорвана трахея, врачи три часа боролись за его жизнь.
  • В октябре 2024-го львы загрызли управляющую парка Леокадию Перевалову, которая забыла закрыть засов вольера.
  • Зубков тогда говорил, что львов усыплять не будет.
  • Крымский главк Следственного комитета проводит проверку.
Парк "Тайган" — частный парк львов в Белогорском районе Крыма, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров и сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 из них занимает сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое
Вчера, 21:18
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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