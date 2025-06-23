https://ria.ru/20250623/park-2024760616.html

Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу

Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу - РИА Новости, 23.06.2025

Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков мог пострадать от тех же львов, которые в прошлом году растерзали его сотрудницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:11:00+03:00

2025-06-23T10:11:00+03:00

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происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков мог пострадать от тех же львов, которые в прошлом году растерзали его сотрудницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, это те же львы. <…> Они были привезены в парк Зубковым из Мариуполя, именно они в прошлом году напали на сотрудницу парка, убив ее", — сказал собеседник агентства. Инцидент в парке "Тайган"Парк "Тайган" — частный парк львов в Белогорском районе Крыма, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров и сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 из них занимает сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250623/lev-2024720775.html

https://ria.ru/20250622/direktor-2024697184.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)