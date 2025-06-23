Директор парка "Тайган" пострадал от львов, ранее напавших на сотрудницу
Директор парка "Тайган" пострадал от львов, что уже ранее напали на сотрудницу
Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков мог пострадать от тех же львов, которые в прошлом году растерзали его сотрудницу, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, это те же львы. <…> Они были привезены в парк Зубковым из Мариуполя, именно они в прошлом году напали на сотрудницу парка, убив ее", — сказал собеседник агентства.
Инцидент в парке "Тайган"
- Лев напал на Олега Зубкова 22 июня во время кормления животных.
- Пострадавший сам смог выбраться из закрытой клетки, но потерял сознание.
- Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
- У Зубкова разорвана трахея, врачи три часа боролись за его жизнь.
- В октябре 2024-го львы загрызли управляющую парка Леокадию Перевалову, которая забыла закрыть засов вольера.
- Зубков тогда говорил, что львов усыплять не будет.
- Крымский главк Следственного комитета проводит проверку.
Парк "Тайган" — частный парк львов в Белогорском районе Крыма, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Там свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров и сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 из них занимает сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.