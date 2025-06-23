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Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов

Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов - РИА Новости, 23.06.2025

Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов

Трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет, подтвердил в беседе с РИА Новости лидер группы Олег Гаркуша. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:35:00+03:00

2025-06-23T17:35:00+03:00

2025-06-23T19:34:00+03:00

культура

аукцыон

олег гаркуша

олег лундстрем

московская область (подмосковье)

киргизия

средняя азия

юрий парфенов (музыкант)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет, подтвердил в беседе с РИА Новости лидер группы Олег Гаркуша.В понедельник в Telegram-канале группы появилась информация о кончине музыканта."Да, это действительно так", — сказал собеседник агентства.По словам Гаркуши, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь: Парфенов боролся с онкозаболеванием.Парфенов родился 19 января 1946 года в Булгакове в Башкирии. Он окончил Фрунзенское музыкальное училище в Киргизии, а после — Ташкентскую государственную консерваторию. До 1984 года Парфенов жил в республиках Средней Азии. В 1984-м он переехал в Подмосковье. С того же года Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1992-м присоединился к джазовому ансамблю "Три О" Сергея Летова. Парфенов является автором пьес "Дервиш", "Хайтарма", "Минарет", "Бумеранг", "Три четверти", "Орнамент", "Турецкие зарисовки". С 2011 года был участником группы "АукцЫон". Музыкант носит почетное звание "Заслуженный артист России" (1997)."АукцЫон" — советская и российская рок-группа, основанная Леонидом Федоровым в Ленинграде в 1978 году. Группа экспериментировала в различных стилях, совмещая на разных этапах творчества элементы постпанка, джаза и новой волны.

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аукцыон, олег гаркуша, олег лундстрем, московская область (подмосковье), киргизия, средняя азия, юрий парфенов (музыкант)