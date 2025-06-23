Рейтинг@Mail.ru
Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:35 23.06.2025 (обновлено: 19:34 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/parfenov-2024902232.html
Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов
Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов - РИА Новости, 23.06.2025
Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов
Трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет, подтвердил в беседе с РИА Новости лидер группы Олег Гаркуша. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:35:00+03:00
2025-06-23T19:34:00+03:00
культура
аукцыон
олег гаркуша
олег лундстрем
московская область (подмосковье)
киргизия
средняя азия
юрий парфенов (музыкант)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024901378_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a7a54747829f8dfa7e5a30c0b8307c6c.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет, подтвердил в беседе с РИА Новости лидер группы Олег Гаркуша.В понедельник в Telegram-канале группы появилась информация о кончине музыканта."Да, это действительно так", — сказал собеседник агентства.По словам Гаркуши, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь: Парфенов боролся с онкозаболеванием.Парфенов родился 19 января 1946 года в Булгакове в Башкирии. Он окончил Фрунзенское музыкальное училище в Киргизии, а после — Ташкентскую государственную консерваторию. До 1984 года Парфенов жил в республиках Средней Азии. В 1984-м он переехал в Подмосковье. С того же года Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1992-м присоединился к джазовому ансамблю "Три О" Сергея Летова. Парфенов является автором пьес "Дервиш", "Хайтарма", "Минарет", "Бумеранг", "Три четверти", "Орнамент", "Турецкие зарисовки". С 2011 года был участником группы "АукцЫон". Музыкант носит почетное звание "Заслуженный артист России" (1997)."АукцЫон" — советская и российская рок-группа, основанная Леонидом Федоровым в Ленинграде в 1978 году. Группа экспериментировала в различных стилях, совмещая на разных этапах творчества элементы постпанка, джаза и новой волны.
московская область (подмосковье)
киргизия
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024901378_0:0:1064:797_1920x0_80_0_0_de94006d313ffd87b885b6809951dee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аукцыон, олег гаркуша, олег лундстрем, московская область (подмосковье), киргизия, средняя азия, юрий парфенов (музыкант)
Культура, АукцЫон, Олег Гаркуша, Олег Лундстрем, Московская область (Подмосковье), Киргизия, Средняя Азия, Юрий Парфенов (музыкант)
Умер трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов

Гаркуша: трубач "АукцЫона" Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет

© Фото : Муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. АндрееваЗаслуженный артист России Юрий Парфенов
Заслуженный артист России Юрий Парфенов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева
Заслуженный артист России Юрий Парфенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Трубач группы "АукцЫон" Юрий Парфенов умер в возрасте 79 лет, подтвердил в беседе с РИА Новости лидер группы Олег Гаркуша.
В понедельник в Telegram-канале группы появилась информация о кончине музыканта.
"Да, это действительно так", — сказал собеседник агентства.
По словам Гаркуши, причиной смерти музыканта стала продолжительная болезнь: Парфенов боролся с онкозаболеванием.
Парфенов родился 19 января 1946 года в Булгакове в Башкирии. Он окончил Фрунзенское музыкальное училище в Киргизии, а после — Ташкентскую государственную консерваторию. До 1984 года Парфенов жил в республиках Средней Азии. В 1984-м он переехал в Подмосковье.
С того же года Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1992-м присоединился к джазовому ансамблю "Три О" Сергея Летова. Парфенов является автором пьес "Дервиш", "Хайтарма", "Минарет", "Бумеранг", "Три четверти", "Орнамент", "Турецкие зарисовки". С 2011 года был участником группы "АукцЫон". Музыкант носит почетное звание "Заслуженный артист России" (1997).
"АукцЫон" — советская и российская рок-группа, основанная Леонидом Федоровым в Ленинграде в 1978 году. Группа экспериментировала в различных стилях, совмещая на разных этапах творчества элементы постпанка, джаза и новой волны.
 
КультураАукцЫонОлег ГаркушаОлег ЛундстремМосковская область (Подмосковье)КиргизияСредняя АзияЮрий Парфенов (музыкант)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала