https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024960375.html
Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс
Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс - РИА Новости, 23.06.2025
Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс
Одно из важнейших соглашений, подписанных Карелией на Петербургском международном экономическом форуме, касается продолжения строительства в Костомукше... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:02:00+03:00
2025-06-23T21:02:00+03:00
2025-06-23T21:02:00+03:00
пмэф-2025
республика карелия
артур парфенчиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024404376_0:139:2954:1801_1920x0_80_0_0_6d9252d9499bb602be19d5e1016d8ab1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Одно из важнейших соглашений, подписанных Карелией на Петербургском международном экономическом форуме, касается продолжения строительства в Костомукше современного биатлонного комплекса, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. "Было подписано важное соглашение с ПАО "Северсталь". Оно продолжает наше совместное движение по развитию северо-западного промышленного города Костомукши. В рамках социального развития Арктики мы, в частности, строим новую очередь биатлонного комплекса", – отметил Парфенчиков. Глава республики отметил, что частыми гостями Костомукши стали двукратный призер Олимпийских Игр и трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров и двукратная чемпионка Олимпийских Игр Анна Богалий. "У нас есть уникальные, можно сказать, "скандинавские" условия тренировок и соревнований. С хорошим снегом, воздухом. Виктор Майгуров это даже отметил, оценив условия карельского среднегорья. Анна Богалий регулярно проводит у нас состязания на свой кубок, куда приезжают ребята из многих регионов РФ, из Белоруссии", – сказал Парфенчиков. Также в этом году начинается строительство в Костомукше хоккейного ледового комплекса, который очень востребован жителями. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934919.html
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934605.html
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024404376_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_1224c4fbac9db4065002828503a5afdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, артур парфенчиков
ПМЭФ-2025, Республика Карелия, Артур Парфенчиков
Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс
Артур Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Одно из важнейших соглашений, подписанных Карелией на Петербургском международном экономическом форуме, касается продолжения строительства в Костомукше современного биатлонного комплекса, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
"Было подписано важное соглашение с ПАО "Северсталь". Оно продолжает наше совместное движение по развитию северо-западного промышленного города Костомукши. В рамках социального развития Арктики мы, в частности, строим новую очередь биатлонного комплекса", – отметил Парфенчиков.
Глава республики отметил, что частыми гостями Костомукши стали двукратный призер Олимпийских Игр и трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров и двукратная чемпионка Олимпийских Игр Анна Богалий.
"У нас есть уникальные, можно сказать, "скандинавские" условия тренировок и соревнований. С хорошим снегом, воздухом. Виктор Майгуров это даже отметил, оценив условия карельского среднегорья. Анна Богалий регулярно проводит у нас состязания на свой кубок, куда приезжают ребята из многих регионов РФ, из Белоруссии", – сказал Парфенчиков.
Также в этом году начинается строительство в Костомукше хоккейного ледового комплекса, который очень востребован жителями.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".