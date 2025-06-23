https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024960375.html

Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс

Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс - РИА Новости, 23.06.2025

Парфенчиков: в Костомукше будет расширен новый биатлонный комплекс

Одно из важнейших соглашений, подписанных Карелией на Петербургском международном экономическом форуме, касается продолжения строительства в Костомукше... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:02:00+03:00

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республика карелия

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Одно из важнейших соглашений, подписанных Карелией на Петербургском международном экономическом форуме, касается продолжения строительства в Костомукше современного биатлонного комплекса, рассказал РИА Новости глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. "Было подписано важное соглашение с ПАО "Северсталь". Оно продолжает наше совместное движение по развитию северо-западного промышленного города Костомукши. В рамках социального развития Арктики мы, в частности, строим новую очередь биатлонного комплекса", – отметил Парфенчиков. Глава республики отметил, что частыми гостями Костомукши стали двукратный призер Олимпийских Игр и трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров и двукратная чемпионка Олимпийских Игр Анна Богалий. "У нас есть уникальные, можно сказать, "скандинавские" условия тренировок и соревнований. С хорошим снегом, воздухом. Виктор Майгуров это даже отметил, оценив условия карельского среднегорья. Анна Богалий регулярно проводит у нас состязания на свой кубок, куда приезжают ребята из многих регионов РФ, из Белоруссии", – сказал Парфенчиков. Также в этом году начинается строительство в Костомукше хоккейного ледового комплекса, который очень востребован жителями. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934919.html

https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934605.html

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республика карелия, артур парфенчиков