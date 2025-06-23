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Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента - РИА Новости, 23.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:00 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934919.html
Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента
Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента - РИА Новости, 23.06.2025
Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента
Произведенные в Карелии пожарные роботы будут установлены в аэропорту Ташкента, проектируется вторая очередь поставок, в том числе и на другие объекты, сообщил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:00:00+03:00
2025-06-23T19:00:00+03:00
пмэф-2025
артур парфенчиков
республика карелия
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Произведенные в Карелии пожарные роботы будут установлены в аэропорту Ташкента, проектируется вторая очередь поставок, в том числе и на другие объекты, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков. "Мы с Узбекистаном плотно работаем, осенью я возглавлял бизнес-миссию с нашим экономическим блоком правительства и предпринимателями. Товарооборот Республики Карелия и Узбекистана вырос на 20% по сравнению с 2024 годом", – рассказал Парфенчиков. Также глава Республики отметил интерес узбекской стороны к продукции деревообработки и сообщил, что уже начались поставки целлюлозы для строительной отрасли Узбекистана. "Есть целый ряд планов в культуре, науке. В частности, взаимодействие наших театров. Заинтересовались узбекские друзья нашей филармонией, оперным театром, балетом, театром кукол. Интересные возникли предложения по линии изучения петроглифов, которые представляют собой объект культурного наследия ЮНЕСКО", – рассказал Парфенчиков. Глава региона подчеркнул, что в Карелии видят в Узбекистане надежного и перспективного партнера. Также Парфенчиков отметил, рост деловых контактов с арабскими странами. В частности, за первые три месяца 2025 года практически в четыре раза увеличился товарооборот с Египтом. Особый интерес для египетских партнеров представляет продукция деревообработки. "То же можно сказать и по Объединенным Арабским Эмиратам", – сообщил Парфенчиков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступали информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934605.html
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024931916.html
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артур парфенчиков, республика карелия, пмэф
ПМЭФ-2025, Артур Парфенчиков, Республика Карелия, ПМЭФ
Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента

Глава Карелии Парфенчиков: карельских роботов установят в аэропорту Ташкента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Произведенные в Карелии пожарные роботы будут установлены в аэропорту Ташкента, проектируется вторая очередь поставок, в том числе и на другие объекты, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков.
"Мы с Узбекистаном плотно работаем, осенью я возглавлял бизнес-миссию с нашим экономическим блоком правительства и предпринимателями. Товарооборот Республики Карелия и Узбекистана вырос на 20% по сравнению с 2024 годом", – рассказал Парфенчиков.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Парфенчиков: Карелия начинает реализовывать проекты разработки туфитов
Вчера, 18:59
Также глава Республики отметил интерес узбекской стороны к продукции деревообработки и сообщил, что уже начались поставки целлюлозы для строительной отрасли Узбекистана.
"Есть целый ряд планов в культуре, науке. В частности, взаимодействие наших театров. Заинтересовались узбекские друзья нашей филармонией, оперным театром, балетом, театром кукол. Интересные возникли предложения по линии изучения петроглифов, которые представляют собой объект культурного наследия ЮНЕСКО", – рассказал Парфенчиков.
Глава региона подчеркнул, что в Карелии видят в Узбекистане надежного и перспективного партнера.
Также Парфенчиков отметил, рост деловых контактов с арабскими странами. В частности, за первые три месяца 2025 года практически в четыре раза увеличился товарооборот с Египтом. Особый интерес для египетских партнеров представляет продукция деревообработки.
"То же можно сказать и по Объединенным Арабским Эмиратам", – сообщил Парфенчиков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступали информационным партнером мероприятия.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Парфенчиков: "Мы стараемся инвестировать в отдаленные территории"
Вчера, 18:44
 
ПМЭФ-2025Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияПМЭФ
 
 
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