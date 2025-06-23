https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934919.html

Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента

Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента - РИА Новости, 23.06.2025

Парфенчиков: карельские роботы будут установлены в аэропорту Ташкента

Произведенные в Карелии пожарные роботы будут установлены в аэропорту Ташкента, проектируется вторая очередь поставок, в том числе и на другие объекты, сообщил... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:00:00+03:00

2025-06-23T19:00:00+03:00

2025-06-23T19:00:00+03:00

пмэф-2025

артур парфенчиков

республика карелия

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024404398_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_a18272ac91266b95f8e80b201c5a3609.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Произведенные в Карелии пожарные роботы будут установлены в аэропорту Ташкента, проектируется вторая очередь поставок, в том числе и на другие объекты, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков. "Мы с Узбекистаном плотно работаем, осенью я возглавлял бизнес-миссию с нашим экономическим блоком правительства и предпринимателями. Товарооборот Республики Карелия и Узбекистана вырос на 20% по сравнению с 2024 годом", – рассказал Парфенчиков. Также глава Республики отметил интерес узбекской стороны к продукции деревообработки и сообщил, что уже начались поставки целлюлозы для строительной отрасли Узбекистана. "Есть целый ряд планов в культуре, науке. В частности, взаимодействие наших театров. Заинтересовались узбекские друзья нашей филармонией, оперным театром, балетом, театром кукол. Интересные возникли предложения по линии изучения петроглифов, которые представляют собой объект культурного наследия ЮНЕСКО", – рассказал Парфенчиков. Глава региона подчеркнул, что в Карелии видят в Узбекистане надежного и перспективного партнера. Также Парфенчиков отметил, рост деловых контактов с арабскими странами. В частности, за первые три месяца 2025 года практически в четыре раза увеличился товарооборот с Египтом. Особый интерес для египетских партнеров представляет продукция деревообработки. "То же можно сказать и по Объединенным Арабским Эмиратам", – сообщил Парфенчиков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступали информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934605.html

https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024931916.html

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артур парфенчиков, республика карелия, пмэф