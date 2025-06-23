https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024934605.html
Парфенчиков: Карелия начинает реализовывать проекты разработки туфитов
Парфенчиков: Карелия начинает реализовывать проекты разработки туфитов - РИА Новости, 23.06.2025
Парфенчиков: Карелия начинает реализовывать проекты разработки туфитов
Карелия вместе с новыми инвесторами начинает реализовывать проекты добычи туфитов, сообщил РИА Новости глава Республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:59:00+03:00
2025-06-23T18:59:00+03:00
2025-06-23T18:59:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Карелия вместе с новыми инвесторами начинает реализовывать проекты добычи туфитов, сообщил РИА Новости глава Республики Артур Парфенчиков. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Туфит – очень интересный минерал для производства строительных материалов. Это не только добавки в бетон, в асфальтовую смесь. Он более прочный, легкий, более морозостойкий", – рассказал Парфенчиков. Глава Республики отметил, что в России месторождение туфитов есть только на Камчатке, а в ближнем зарубежье – в Грузии. А карельские месторождения станут единственными в европейской части России. Помимо этого, были заключены соглашения о добыче мрамора. "Сейчас мы имеем достаточно серьезную палитру мрамора, около десятка различных цветов, хорошее качество. И консистенция может быть даже лучше", – подчеркнул Парфенчиков. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250623/parfenchikov-2024931916.html
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республика карелия, россия, артур парфенчиков, пмэф
ПМЭФ-2025, Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков, ПМЭФ
Парфенчиков: Карелия начинает реализовывать проекты разработки туфитов
Глава Парфенчиков: Карелия начинает реализовывать программы разработки туфитов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Карелия вместе с новыми инвесторами начинает реализовывать проекты добычи туфитов, сообщил РИА Новости глава Республики Артур Парфенчиков.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
"Туфит – очень интересный минерал для производства строительных материалов. Это не только добавки в бетон, в асфальтовую смесь. Он более прочный, легкий, более морозостойкий", – рассказал Парфенчиков.
Глава Республики отметил, что в России месторождение туфитов есть только на Камчатке, а в ближнем зарубежье – в Грузии. А карельские месторождения станут единственными в европейской части России.
Помимо этого, были заключены соглашения о добыче мрамора.
"Сейчас мы имеем достаточно серьезную палитру мрамора, около десятка различных цветов, хорошее качество. И консистенция может быть даже лучше", – подчеркнул Парфенчиков.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.