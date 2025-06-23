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Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.06.2025
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13:32 23.06.2025 (обновлено: 14:27 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.06.2025
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России
Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:32:00+03:00
2025-06-23T14:27:00+03:00
венгрия
евросоюз
словакия
россия
в мире
петер сийярто
будапешт
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 23 июн — РИА Новости. Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Трансляцию его выступления вел телеканал М1."Мы со Словакией приняли решение, что не поддержим принятие 18-го пакета санкций. Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины", — сказал дипломат по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.По словам Сийярто, ЕС методом квалифицированного большинства хочет отменить исключение, сделанное для Венгрии и Словакии в 2022 году. Как отметил министр, для Будапешта и Братиславы это совершенно неприемлемо.Очередные санкции ЕСЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html
https://ria.ru/20250619/novak-2023778628.html
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венгрия, евросоюз, словакия, россия, в мире, петер сийярто, будапешт, владимир путин
Венгрия, Евросоюз, Словакия, Россия, В мире, Петер Сийярто, Будапешт, Владимир Путин
Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Сийярто: Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июн — РИА Новости. Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Трансляцию его выступления вел телеканал М1.
"Мы со Словакией приняли решение, что не поддержим принятие 18-го пакета санкций. Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины", — сказал дипломат по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
21 июня, 15:08
По словам Сийярто, ЕС методом квалифицированного большинства хочет отменить исключение, сделанное для Венгрии и Словакии в 2022 году.

Тогда Будапешт и Братислава добились освобождения от антироссийских санкций поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".

Как отметил министр, для Будапешта и Братиславы это совершенно неприемлемо.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Новак оценил желание Запада ввести новые санкции
19 июня, 07:07

Очередные санкции ЕС

Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
  • снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;
  • запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
  • отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
  • расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
  • запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
  • ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
  • принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
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Инвестор объяснил нежелание Трампа вводить новые антироссийские санкции
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ВенгрияЕвросоюзСловакияРоссияВ миреПетер СийяртоБудапештВладимир Путин
 
 
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