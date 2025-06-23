https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.06.2025

Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против России

Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:32:00+03:00

2025-06-23T13:32:00+03:00

2025-06-23T14:27:00+03:00

венгрия

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словакия

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петер сийярто

будапешт

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БУДАПЕШТ, 23 июн — РИА Новости. Будапешт и Братислава заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Трансляцию его выступления вел телеканал М1."Мы со Словакией приняли решение, что не поддержим принятие 18-го пакета санкций. Мы не позволим, чтобы Венгрию заставляли платить цену за безграничную поддержку Украины", — сказал дипломат по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.По словам Сийярто, ЕС методом квалифицированного большинства хочет отменить исключение, сделанное для Венгрии и Словакии в 2022 году. Как отметил министр, для Будапешта и Братиславы это совершенно неприемлемо.Очередные санкции ЕСЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничительные меры, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".

https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html

https://ria.ru/20250619/novak-2023778628.html

https://ria.ru/20250618/investor-2023467299.html

венгрия

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венгрия, евросоюз, словакия, россия, в мире, петер сийярто, будапешт, владимир путин