https://ria.ru/20250623/otvet-2024257418.html

"Президент в тупике". Прибалтика дала жесткий ответ на "русский" вопрос

"Президент в тупике". Прибалтика дала жесткий ответ на "русский" вопрос - РИА Новости, 23.06.2025

"Президент в тупике". Прибалтика дала жесткий ответ на "русский" вопрос

Власти Эстонии приняли новый закон о церквях. Документ преследует одну цель: искоренить "тлетворное влияние" пророссийских структур. Одна из них — местная... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:00:00+03:00

2025-06-23T08:09:00+03:00

религия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Эстонии приняли новый закон о церквях. Документ преследует одну цель: искоренить "тлетворное влияние" пророссийских структур. Одна из них — местная православная церковь Московского патриархата, которую теперь могут ликвидировать. Эксперты предупреждают об общественном резонансе. И констатируют, что "международный имидж демократической Эстонии" сильно пошатнулся."Стало гораздо лучше"Эстонские депутаты провели основательную работу над ошибками — после долгих обсуждений и правок приняли закон о церквях. Документ уже успел стать архискандальным. Это видно, в частности, по распределению голосов: за принятие документа выступили 68 законодателей, а против — 17. Причем все они из четырех разных фракций — как провластных, так и оппозиционных. Всего же их в Рийгикогу (парламенте) восемь.Разброс мнений — обычное дело в парламенте. Куда важнее, что законопроект отшлифовали после вмешательства президента Алара Кариса. Месяц назад он лично указал на серьезные противоречия с конституцией. И распорядился устранить недочеты.В предыдущей редакции текст изобиловал формулировками типа: любая религиозная организация не может "руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, <…> расположенными в иностранном государстве, <...> если они представляют угрозу безопасности". Или: лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, "не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".По мнению Кариса, "неоднозначный запрет на внешние связи" привел бы к тому, что свобода любых объединений (даже политических партий) мгновенно оказалась бы ограниченной. А значит, пришлось бы распускать сам Рийгикогу.Формулировки сгладили. Теперь любая церковь или приход не могут быть экономически связаны с религиозным центром, находящимся за рубежом. И, более того, представляющим угрозу безопасности республики.Под последним имелись в виду ситуации, когда религиозный центр "поддерживает или финансирует деятельность, направленную на насильственное изменение независимости, территориальной целостности или конституционного строя Эстонии"."Я думаю, что текст стал гораздо лучше, чем ранее. И второе изменение — это продление срока вступления документа в силу. Если в первоначальном проекте было два месяца, то теперь мы решили продлить его до полугода", — уточнил председатель правовой комиссии Рийгикогу Мадис Тимпсон в беседе с журналистом ERR.Большие беды маленькой страныЭта бурная законотворческая деятельность развернулась всего лишь из-за одной религиозной организации — Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ). Канонически она находится в юрисдикции Московского патриархата. И, само собой, с 2022-го как кость в горле стоит у эстонского Министерства внутренних дел.Сперва ведомство требовало от церковного руководства осудить спецоперацию на Украине. А в начале 2024-го не продлило вид на жительство главе ЭХПЦ — митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову), так как тот поддерживал "агрессивную политику России". В итоге архиерей покинул страну как неблагонадежный.В мае того же года тогдашний министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил на законодательном уровне признать РПЦ и ее "филиалы" "экстремистскими" и "террористическими" организациями. По мнению шефа МВД, патриарх Кирилл "еще до войны говорил, что отдельного украинского народа быть не должно, что это часть Святой Руси". В аналогичном ключе он высказывался и о Прибалтике. А на съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС) в марте 2024-го предстоятель РПЦ и вовсе провозгласил СВО "священной войной", а западные страны — "жертвами сатанизма".В результате министерство окончательно осознало "ту угрозу, что Русская церковь оказывает на страну".Им не угодишьЭХПЦ с самого начала взяла курс на диалог. И шла на уступки себе в убыток. Например, перекроила Устав, убрав все, что могло ассоциироваться со "связями с Москвой". Осталась лишь ссылка на томос 1993-го (грамоту патриарха Алексия II, по которой ЭХПЦ стала самоуправляемой).Но и это не помогло. Ведь в томосе четко прописано, что Эстонская церковь подчиняется Московскому патриархату, негодовал Ляэнеметс.ЭХПЦ согласилась на изменение названия. В целях юридического обновления в аббревиатуру хотели добавить слово "апостольская". Однако чиновники и тут критиковали: в документах уже есть такая — подчиняющаяся Константинополю Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ).При этом их нисколько не смутило, что последняя (с момента образования в 1993-м) имеет, мягко говоря, не совсем канонический статус. Из-за этого РПЦ и Вселенский патриархат даже на несколько месяцев разрывали евхаристическое общение друг с другом.В итоге Таллинский суд разрешил добавить в название промосковской церкви "христианская".МВД же гнуло свою линию: почему бы русскому духовенству попросту не объединиться с проконстантинопольским? Это разом решило бы все проблемы. Но этот вариант ЭХПЦ сразу отвергла. Пойди она на такой шаг, сразу окажется в расколе.Параллельно правоохранители проводили агитационную работу на местах — ездили по приходам, монастырям и убеждали священников как можно скорее разорвать опасные связи с Россией. Правда, есть случаи, когда это почти невозможно.Как, например, отмежеваться женскому Свято-Успенскому Пюхтицкому монастырю? Он ставропигиальный — то есть подчиняется напрямую главе РПЦ. Кроме того, здесь до сих пор помнят о заслугах патриарха Алексия II: в 1970-е, будучи митрополитом Таллинским, он спас обитель от закрытия."Могут возникнуть проблемы"Журналист и публицист Айнар Рууссар указывает, что церковный конфликт уже приобрел широкий общественный резонанс. Его обсуждают не только в республике, но и в международных структурах. Так, в ходе 58-й сессии Совета по правам человека ООН (февраль—апрель 2025-го) с докладом о нарушении религиозных свобод и дискриминации православных верующих выступил епископ Тартусский Даниил (Леписк)."Если это перерастет в международную словесную перепалку, могут возникнуть серьезные проблемы", — отмечает Рууссар.В свою очередь, главный редактор одного из ведущих новостных агентств Postimees Прийт Хыбемяги полагает, что история с поправками к закону может нанести удар и по самой власти. "Президент, можно сказать, загнал себя в угол, и выбраться оттуда будет непросто. <…> Своим решением (о доработке текста закона. — Прим. ред.) он невольно позволил увязать себя с поддержкой церкви, находящейся под влиянием патриарха Кирилла", — поясняет журналист.А вот общественный обозреватель Пеэтер Коппель, напротив, считает церковный кризис "деликатной проблемой", которую следует решать "с хирургической точностью, а не топором". Ведь в республике и так достаточно строгих законов.

https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, украина, алар карис, русская православная церковь, московский патриархат, оон, прибалтика, аналитика - религия и мировоззрение