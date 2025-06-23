Рейтинг@Mail.ru
ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/oon-2024909322.html
ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку
ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку - РИА Новости, 23.06.2025
ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку
Новый миграционный кризис из-за беженцев - последнее, что нужно Ближнему Востоку, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:57:00+03:00
2025-06-23T17:57:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78177/33/781773314_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_9cdf87daa19fd1e1c89b11552ee2c917.jpg
ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Новый миграционный кризис из-за беженцев - последнее, что нужно Ближнему Востоку, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер на фоне ударов Израиля и США против Ирана. "Регион уже подвержен разрушительным войнам и массовому перемещению населения. Последнее, что нужно региону, - это новый кризис с беженцами. Как только население вынуждено бежать, быстрого пути назад нет, и слишком часто последствия сохраняются на протяжении поколений", - сказал он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250613/ataki-2022666224.html
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78177/33/781773314_196:0:2923:2045_1920x0_80_0_0_b0727eca5d8223a2ccc67a5d2da2b78f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, оон
В мире, Иран, Ближний Восток, ООН
ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку

ООН: новый миграционный кризис это последнее, что нужно Ближнему Востоку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Новый миграционный кризис из-за беженцев - последнее, что нужно Ближнему Востоку, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер на фоне ударов Израиля и США против Ирана.
"Регион уже подвержен разрушительным войнам и массовому перемещению населения. Последнее, что нужно региону, - это новый кризис с беженцами. Как только население вынуждено бежать, быстрого пути назад нет, и слишком часто последствия сохраняются на протяжении поколений", - сказал он.
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Турции рассказали о последствия атак Израиля на Иран
13 июня, 15:22
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
В миреИранБлижний ВостокООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала