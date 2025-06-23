https://ria.ru/20250623/oon-2024909322.html

ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку

ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку - РИА Новости, 23.06.2025

ООН назвала новый миграционный кризис последним, что нужно Ближнему Востоку

Новый миграционный кризис из-за беженцев - последнее, что нужно Ближнему Востоку, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:57:00+03:00

2025-06-23T17:57:00+03:00

2025-06-23T17:57:00+03:00

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иран

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ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Новый миграционный кризис из-за беженцев - последнее, что нужно Ближнему Востоку, заявил РИА Новости официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер на фоне ударов Израиля и США против Ирана. "Регион уже подвержен разрушительным войнам и массовому перемещению населения. Последнее, что нужно региону, - это новый кризис с беженцами. Как только население вынуждено бежать, быстрого пути назад нет, и слишком часто последствия сохраняются на протяжении поколений", - сказал он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250613/ataki-2022666224.html

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