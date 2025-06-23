https://ria.ru/20250623/oon-2024894930.html

ООН обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права

ООН обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права - РИА Новости, 23.06.2025

ООН обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права

Целенаправленное убийство Израилем иранских ученых-атомщиков, по-видимому, было совершено в нарушение международного гуманитарного права, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:22:00+03:00

2025-06-23T17:22:00+03:00

2025-06-23T17:22:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 23 июн – РИА Новости. Целенаправленное убийство Израилем иранских ученых-атомщиков, по-видимому, было совершено в нарушение международного гуманитарного права, говорится в заявлении Миссии ООН по установлению фактов в Иране. "Правительство Израиля заявляет, что оно нацелено на военные цели. Однако некоторые нападения, включая удар по штаб–квартире государственного телерадиовещательного агентства Ирана (IRIB), в результате которого, как сообщается, погибли три человека, и целенаправленное убийство ученых, по-видимому, были совершены в нарушение принципа проведения различий в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказано в документе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил РИА Новости, что Тегеран считает израильские ракетные удары по домам ученых-атомщиков, которые привели к жертвам, подлым и незаконным нападением на гражданских жителей.

https://ria.ru/20250623/izrail-2024840999.html

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