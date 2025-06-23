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Президент Мексики призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира - РИА Новости, 23.06.2025
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04:50 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/oon-2024730817.html
Президент Мексики призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира
Президент Мексики призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира - РИА Новости, 23.06.2025
Президент Мексики призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своём блоге в X призвала Организацию Объединённых Наций взять на себя ведущую роль в восстановлении мира на фоне эскалации... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:50:00+03:00
2025-06-23T04:50:00+03:00
в мире
иран
сша
мексика
клаудия шейнбаум
дональд трамп
аббас аракчи
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МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своём блоге в X призвала Организацию Объединённых Наций взять на себя ведущую роль в восстановлении мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. "ООН должна быть сегодня как никогда институтом, который призывает к строительству мира", - написала она. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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в мире, иран, сша, мексика, клаудия шейнбаум, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Мексика, Клаудия Шейнбаум, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана
Президент Мексики призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира

Президент Мексики Шейнбаум призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своём блоге в X призвала Организацию Объединённых Наций взять на себя ведущую роль в восстановлении мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"ООН должна быть сегодня как никогда институтом, который призывает к строительству мира", - написала она.
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Иран предупредил генсека ООН о последствиях атаки США
Вчера, 20:37
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
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Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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В миреИранСШАМексикаКлаудия ШейнбаумДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭОбострение отношений США и Ирана
 
 
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