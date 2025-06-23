Президент Мексики призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира
Президент Мексики Шейнбаум призвала ООН возглавить усилия по восстановлению мира
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 июн — РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в своём блоге в X призвала Организацию Объединённых Наций взять на себя ведущую роль в восстановлении мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"ООН должна быть сегодня как никогда институтом, который призывает к строительству мира", - написала она.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
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