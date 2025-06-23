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Жительница Омска в день освобождения из тюрьмы зарезала мужчину - РИА Новости, 23.06.2025
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22:24 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/omsk-2024970124.html
Жительница Омска в день освобождения из тюрьмы зарезала мужчину
Жительница Омска в день освобождения из тюрьмы зарезала мужчину - РИА Новости, 23.06.2025
Жительница Омска в день освобождения из тюрьмы зарезала мужчину
Жительница Омска, отсидевшая срок за убийство, утром вышла из колонии и уже вечером зарезала мужчину за громкий стук в дверь, сообщили в пресс-службе СУ СК... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:24:00+03:00
2025-06-23T22:24:00+03:00
происшествия
омск
россия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Жительница Омска, отсидевшая срок за убийство, утром вышла из колонии и уже вечером зарезала мужчину за громкий стук в дверь, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области. Тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением нашли жильцы общежития в поселке Береговой в Омске. Следователи выяснили, что к убийству причастна ранее уже судимая за такое же преступление 52-летняя женщина. &quot;Она в этот день утром только что освободилась из мест лишения свободы. Подозреваемая задержана. По версии следствия, подозреваемая нанесла удар ножом в грудь незнакомому мужчине из-за того, что он громко стучал в соседнюю дверь. Потерпевший скончался на месте&quot;, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемая арестована. Расследование продолжается.
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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Омска в день освобождения из тюрьмы зарезала мужчину

В Омске женщина вышла из тюрьмы и вечером убила мужчину за громкий стук в дверь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Жительница Омска, отсидевшая срок за убийство, утром вышла из колонии и уже вечером зарезала мужчину за громкий стук в дверь, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Тело 60-летнего мужчины с ножевым ранением нашли жильцы общежития в поселке Береговой в Омске. Следователи выяснили, что к убийству причастна ранее уже судимая за такое же преступление 52-летняя женщина.
«

"Она в этот день утром только что освободилась из мест лишения свободы. Подозреваемая задержана. По версии следствия, подозреваемая нанесла удар ножом в грудь незнакомому мужчине из-за того, что он громко стучал в соседнюю дверь. Потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемая арестована. Расследование продолжается.
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ПроисшествияОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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