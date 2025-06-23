https://ria.ru/20250623/okrug-2024852819.html

В 2025 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа

В 2025 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа - РИА Новости, 23.06.2025

В 2025 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа

Комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов завершится в 2025 году, сообщил президент... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:08:00+03:00

2025-06-23T15:08:00+03:00

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владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов завершится в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин."В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов", - сообщил Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html

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владимир путин, россия, безопасность