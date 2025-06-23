https://ria.ru/20250623/okrug-2024852819.html
В 2025 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа
В 2025 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа - РИА Новости, 23.06.2025
В 2025 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа
Комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов завершится в 2025 году, сообщил президент... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:08:00+03:00
2025-06-23T15:08:00+03:00
2025-06-23T15:19:00+03:00
владимир путин
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безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов завершится в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин."В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов", - сообщил Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024852467.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
В 2025 году сформируют Московский и Ленинградский военные округа
Путин: в 2025 году будут сформированы Московский и Ленинградский военные округа