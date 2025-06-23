Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком - РИА Новости, 23.06.2025
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
Полиция и сотрудники военкомата в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат, пишет... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:38:00+03:00
2025-06-23T23:38:00+03:00
в мире
одесса
украина
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция и сотрудники военкомата в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат, пишет украинское издание "Страна.ua". "Военкомы и полиция заблокировали мужчину с годовалым сыном в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в ТЦК (военкомат - ред.)... Инцидент происходит в Одессе на Малой Арнаутской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, мужчину с ребенком блокируют в течение трех часов, запасы воды в автомобиле на исходе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021647636.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком

Страна.ua: ТЦК в Одессе заблокировали мужчину в автомобиле с годовалым ребенком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в украине
Автомобиль полиции в украине - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция и сотрудники военкомата в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Военкомы и полиция заблокировали мужчину с годовалым сыном в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в ТЦК (военкомат - ред.)... Инцидент происходит в Одессе на Малой Арнаутской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, мужчину с ребенком блокируют в течение трех часов, запасы воды в автомобиле на исходе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Черновицкой области заявили о нарушениях прав граждан сотрудниками ТЦК
8 июня, 16:56
 
В миреОдессаУкраинаДмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала