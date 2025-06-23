https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком - РИА Новости, 23.06.2025
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
Полиция и сотрудники военкомата в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат, пишет... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:38:00+03:00
2025-06-23T23:38:00+03:00
2025-06-23T23:38:00+03:00
в мире
одесса
украина
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция и сотрудники военкомата в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат, пишет украинское издание "Страна.ua". "Военкомы и полиция заблокировали мужчину с годовалым сыном в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в ТЦК (военкомат - ред.)... Инцидент происходит в Одессе на Малой Арнаутской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, мужчину с ребенком блокируют в течение трех часов, запасы воды в автомобиле на исходе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021647636.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком
Страна.ua: ТЦК в Одессе заблокировали мужчину в автомобиле с годовалым ребенком