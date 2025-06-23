https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html

В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком

В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком - РИА Новости, 23.06.2025

В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали мужчину в машине с годовалым ребенком

Полиция и сотрудники военкомата в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат, пишет... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:38:00+03:00

2025-06-23T23:38:00+03:00

2025-06-23T23:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция и сотрудники военкомата в Одессе на Украине заблокировали мужчину с годовалым ребенком в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в военкомат, пишет украинское издание "Страна.ua". "Военкомы и полиция заблокировали мужчину с годовалым сыном в автомобиле, требуя, чтобы он поехал с ними в ТЦК (военкомат - ред.)... Инцидент происходит в Одессе на Малой Арнаутской", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, мужчину с ребенком блокируют в течение трех часов, запасы воды в автомобиле на исходе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

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