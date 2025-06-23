https://ria.ru/20250623/obstrel-2024865429.html

В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив

В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив - РИА Новости, 23.06.2025

В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив

Жилой массив "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки остался без света в результате обстрела ВСУ, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:41:00+03:00

2025-06-23T15:41:00+03:00

2025-06-23T15:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

юрий гагарин (космонавт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_7447bcc371fdcb3fd2fe0190257b7925.jpg

ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки остался без света в результате обстрела ВСУ, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела со стороны украинских террористов обесточен жилой массив "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр уточнил, что без света остался поселок шахты имени Юрия Гагарина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, юрий гагарин (космонавт), вооруженные силы украины, стирол