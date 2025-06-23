https://ria.ru/20250623/obstrel-2024865429.html
В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив
В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив - РИА Новости, 23.06.2025
В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив
Жилой массив "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки остался без света в результате обстрела ВСУ, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:41:00+03:00
2025-06-23T15:41:00+03:00
2025-06-23T15:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
юрий гагарин (космонавт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_7447bcc371fdcb3fd2fe0190257b7925.jpg
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Жилой массив "Комсомолец" в Никитовском районе Горловки остался без света в результате обстрела ВСУ, заявил в понедельник мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела со стороны украинских террористов обесточен жилой массив "Комсомолец" (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Мэр уточнил, что без света остался поселок шахты имени Юрия Гагарина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871230515_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_202fe3385243a173e3df4ac16f07c9a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, юрий гагарин (космонавт), вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Юрий Гагарин (космонавт), Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке после обстрела ВСУ обесточен жилой массив
Приходько: в Горловке после артобстрела ВСУ обесточен жилой массив "Комсомолец"