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Глава ОАЭ обсудил ситуацию вокруг Ирана с лидерами Франции, Италии и Омана - РИА Новости, 23.06.2025
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01:50 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/oae-2024720957.html
Глава ОАЭ обсудил ситуацию вокруг Ирана с лидерами Франции, Италии и Омана
Глава ОАЭ обсудил ситуацию вокруг Ирана с лидерами Франции, Италии и Омана - РИА Новости, 23.06.2025
Глава ОАЭ обсудил ситуацию вокруг Ирана с лидерами Франции, Италии и Омана
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с султаном Омана Хейсамом бен Тареком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:50:00+03:00
2025-06-23T01:50:00+03:00
в мире
иран
сша
оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
эммануэль макрон
джорджа мелони
оон
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ДУБАЙ, 23 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с султаном Омана Хейсамом бен Тареком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони эскалацию ситуации вокруг Ирана, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Согласно агентству, двусторонние переговоры с каждым из лидеров касались "эскалации на Ближнем Востоке и ее потенциальных серьезных последствий для безопасности и стабильности стран региона после недавних нападений на Исламскую Республику Иран". Все стороны подчеркнули важность активизации региональных и международных усилий для немедленного прекращения эскалации и сдерживания кризиса путем открытия каналов для диалога, сообщает WAM. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024716459.html
https://ria.ru/20250622/pentagon-2024646510.html
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в мире, иран, сша, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, эммануэль макрон, джорджа мелони, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава ОАЭ обсудил ситуацию вокруг Ирана с лидерами Франции, Италии и Омана

Аль Нахайян обсудил ситуацию вокруг Ирана с лидерами Франции, Италии и Омана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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ДУБАЙ, 23 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с султаном Омана Хейсамом бен Тареком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони эскалацию ситуации вокруг Ирана, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Согласно агентству, двусторонние переговоры с каждым из лидеров касались "эскалации на Ближнем Востоке и ее потенциальных серьезных последствий для безопасности и стабильности стран региона после недавних нападений на Исламскую Республику Иран".
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Все стороны подчеркнули важность активизации региональных и международных усилий для немедленного прекращения эскалации и сдерживания кризиса путем открытия каналов для диалога, сообщает WAM.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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В миреИранСШАОАЭМухаммед бен Заид Аль НахайянЭммануэль МакронДжорджа МелониООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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