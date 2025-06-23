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Эксперты назвали удар по Ирану проявлением непредсказуемости Трампа

Эксперты назвали удар по Ирану проявлением непредсказуемости Трампа - РИА Новости, 23.06.2025

Эксперты назвали удар по Ирану проявлением непредсказуемости Трампа

Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану до истечения ранее озвученного двухнедельного срока - очередное проявление его "вспыльчивого и... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:35:00+03:00

2025-06-23T17:35:00+03:00

2025-06-23T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 23 июня - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану до истечения ранее озвученного двухнедельного срока - очередное проявление его "вспыльчивого и непредсказуемого характера", считают опрошенные РИА Новости эксперты. На прошлой неделе Трамп заявил, что Тегеран имеет максимум две недели на принятие условий по ядерной сделке, пока Вашингтон рассматривает возможность присоединения к израильским ударам. Однако уже в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. После атаки Трамп заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. "Если бы это была продуманная тактическая уловка, мы могли бы истолковать двухнедельный срок как блеф, чтобы застать иранцев врасплох. Но, скорее, это очередное проявление переменчивого, импульсивного характера Трампа", - отметил профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел. Однако профессор политологии Университета Салема Канишкан Сатасивам считает, что Трамп решил атаковать Иран досрочно, потому что изначально не верил, что Тегеран пойдет на уступки. "Это была попытка сбить иранцев с толку относительно его реальных намерений и сохранить оперативную тайну. Сам Трамп, очевидно, не рассчитывал получить от иранской стороны каких-либо позитивных предложений за эти две недели, учитывая, что до этого у них было более двух месяцев дипломатических консультаций, в ходе которых они продемонстрировали полную неспособность к компромиссам", - объяснил Сатасивам. Как полагает профессор института глобальных проблем университета Британской Колумбии М. В. Рамана, трудно с уверенностью сказать, что именно побудило Трампа нанести удар именно в этот момент. Однако он допустил, что определенную роль могла сыграть прошедшая встреча главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с европейскими дипломатами. "Одна из возможных причин - это состоявшиеся в пятницу переговоры Аракчи с представителями ЕС, в том числе главами МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, Великобритании Дэвидом Лэмми, Германии Йоханном Вадефулем и главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Если бы этот трек продвинулся, обоснованность израильских ударов по Ирану оказалась бы под еще большим сомнением", - отметил эксперт. Сатасивам также считает, что удары США по Ирану могут продолжиться до тех пор, пока Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе. "Трамп - человек сделок. Он - бизнесмен, для которого заключать соглашения - вторая натура, но он не станет соблюдать дипломатические нормы, не будет заботиться о мнении других и нанесет удар всеми имеющимися у него средствами, если к переговорам с ним не относятся всерьез и продолжают его провоцировать", - подчеркнул эксперт. По мнению Бенсела, США могут прекратить операцию, если разведка подтвердит уничтожение ключевых элементов иранской ядерной программы вне зависимости от того, капитулирует ли Тегеран. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Аракчи заявлял, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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