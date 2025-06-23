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Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025
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10:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/neft-2024765599.html
Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива
Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025
Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом, приведет к резкому росту мировых цен на нефть, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:27:00+03:00
2025-06-23T10:27:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
аббас аракчи
антониу гутерреш
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом, приведет к резкому росту мировых цен на нефть, заявил РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "Это (закрытие пролива - ред.) сразу приведет к резкому росту цен на нефть. России, конечно, выгодно, нефть подороже будет. Потому что реальная замена той нефти, которая выпадет из торгового оборота на мировом рынке, это только российская", - сказал РИА новости Зелтынь. По его словам, вряд ли у Ирана получится полностью закрыть Ормузский пролив. В таком случае США могут ударить еще раз по Ирану и уже по другим объектам. В настоящее время на Ближнем Востоке находятся авианосные группы ВМС США, уточнил он. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, на Ближнем Востоке уже находится ударная группа по главе с авианосцем USS Carl Vinson. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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в мире, цены на нефть, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, министерство обороны сша, высшая школа экономики (вшэ), удар сша по ядерным объектам в иране, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, Министерство обороны США, Высшая школа экономики (ВШЭ), Удар США по ядерным объектам в Иране, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива

Зелтынь: закрытие Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом, приведет к резкому росту мировых цен на нефть, заявил РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
"Это (закрытие пролива - ред.) сразу приведет к резкому росту цен на нефть. России, конечно, выгодно, нефть подороже будет. Потому что реальная замена той нефти, которая выпадет из торгового оборота на мировом рынке, это только российская", - сказал РИА новости Зелтынь.
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18 июня, 08:00
По его словам, вряд ли у Ирана получится полностью закрыть Ормузский пролив. В таком случае США могут ударить еще раз по Ирану и уже по другим объектам. В настоящее время на Ближнем Востоке находятся авианосные группы ВМС США, уточнил он.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента. По словам представителя Пентагона, американские ВМС также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.
Кроме того, на Ближнем Востоке уже находится ударная группа по главе с авианосцем USS Carl Vinson.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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В миреЦены на нефтьИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООНМинистерство обороны СШАВысшая школа экономики (ВШЭ)Удар США по ядерным объектам в ИранеВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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