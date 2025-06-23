https://ria.ru/20250623/neft-2024742159.html
Нефть дорожает после ударов США по Ирану
Нефть дорожает после ударов США по Ирану - РИА Новости, 23.06.2025
Нефть дорожает после ударов США по Ирану
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в ходе торгов стоимость Brent с поставкой в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:27:00+03:00
2025-06-23T08:27:00+03:00
2025-06-23T08:27:00+03:00
цены на нефть
иран
ормузский пролив
сша
brent
удар сша по ядерным объектам в иране
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в ходе торгов стоимость Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель - максимума с середины января, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27% к уровню предыдущего закрытия - до 76,44 доллара за баррель, августовских фьючерсов Brent - на 1,48%, до 78,15 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 74,85 доллара. Цена августовского Brent ранее в ходе торгов в ночь на понедельник поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Инвесторы опасались вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля, полагая, что это может вызвать эскалацию и повлиять на судоходство в Ормузском проливе и на экспорт иранской нефти. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. "Если Иран заблокирует Ормузский пролив даже на один день, нефть может временно подскочить до 120 или даже 150 долларов за баррель. А если он атакует крупные объекты нефтедобычи и экспорта в соседних странах, это может привести к росту цен на более длительный срок", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик по нефти Kpler Ltd. Мую Сюй (Muyu Xu).
https://ria.ru/20250623/iran-2024702739.html
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цены на нефть, иран, ормузский пролив, сша, brent, удар сша по ядерным объектам в иране, в мире
Цены на нефть, Иран, Ормузский пролив, США, Brent, Удар США по ядерным объектам в Иране, В мире
Нефть дорожает после ударов США по Ирану
Цена нефти Brent поднялась после ударов США по Ирану
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в ходе торгов стоимость Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель - максимума с середины января, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27% к уровню предыдущего закрытия - до 76,44 доллара за баррель, августовских фьючерсов Brent - на 1,48%, до 78,15 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 74,85 доллара.
Цена августовского Brent ранее в ходе торгов в ночь на понедельник поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара.
США
в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана
в Натанзе, Фордо и Исфахане
. Атака, по словам Вашингтона
, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив
, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
Инвесторы опасались вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля
, полагая, что это может вызвать эскалацию и повлиять на судоходство в Ормузском проливе и на экспорт иранской нефти.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Если Иран заблокирует Ормузский пролив даже на один день, нефть может временно подскочить до 120 или даже 150 долларов за баррель. А если он атакует крупные объекты нефтедобычи и экспорта в соседних странах, это может привести к росту цен на более длительный срок", - прокомментировала агентству Блумберг старший аналитик по нефти Kpler Ltd. Мую Сюй (Muyu Xu).