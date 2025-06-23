https://ria.ru/20250623/nato-2024743357.html

МИД: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО

МИД: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

МИД: Россия готова к упреждающим мерам в ответ на наращивание ПРО в НАТО

Россия готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО, которые в том числе касаются планов по наращиванию... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:39:00+03:00

2025-06-23T08:39:00+03:00

2025-06-23T08:39:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО, которые в том числе касаются планов по наращиванию интегрированной системы ПРО/ПВО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Ранее генсек альянса Марк Рютте говорил, что на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня страны альянса примут новые цели по обороне и сдерживанию, включая усиление ПВО и ПРО, и ракетам большой дальности. "Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400%, чтобы якобы "защититься от России". Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО. Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать. Работа над совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО альянса всегда двигалась непросто", - сказал Грушко. "Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в т.ч. упреждающие", - добавил он.

https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html

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россия, гаага, александр грушко, марк рютте, нато, в мире