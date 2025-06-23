https://ria.ru/20250623/myaso-2024728035.html
Врач рассказала о вреде красного мяса
Врач рассказала о вреде красного мяса - РИА Новости, 23.06.2025
Врач рассказала о вреде красного мяса
Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:32:00+03:00
2025-06-23T03:32:00+03:00
2025-06-23T03:32:00+03:00
общество
анастасия лозикова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления", - отметила Лозикова. Врач предупредила, что постоянное потребление жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. В связи с этим предпочтительнее выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.
https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html
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РИА Новости
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общество, анастасия лозикова, россия, еда, здоровье
Общество, Анастасия Лозикова, Россия, Еда, Здоровье
Врач рассказала о вреде красного мяса
Терапевт Лозикова: вред красного мяса не в самом продукте, а в его количестве