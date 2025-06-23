https://ria.ru/20250623/myaso-2024728035.html

Врач рассказала о вреде красного мяса

Врач рассказала о вреде красного мяса - РИА Новости, 23.06.2025

Врач рассказала о вреде красного мяса

Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:32:00+03:00

2025-06-23T03:32:00+03:00

2025-06-23T03:32:00+03:00

общество

анастасия лозикова

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еда

здоровье

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления", - отметила Лозикова. Врач предупредила, что постоянное потребление жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. В связи с этим предпочтительнее выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.

https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия лозикова, россия, еда, здоровье