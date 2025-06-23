Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о вреде красного мяса - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/myaso-2024728035.html
Врач рассказала о вреде красного мяса
Врач рассказала о вреде красного мяса - РИА Новости, 23.06.2025
Врач рассказала о вреде красного мяса
Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:32:00+03:00
2025-06-23T03:32:00+03:00
общество
анастасия лозикова
россия
еда
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752369962_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7a1a485c72902cf2d6581c57f6010098.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления", - отметила Лозикова. Врач предупредила, что постоянное потребление жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. В связи с этим предпочтительнее выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.
https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html
https://ria.ru/20250614/myaso-2022745091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752369962_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_beb32215e482175bc7f731f5bcfbf69e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анастасия лозикова, россия, еда, здоровье
Общество, Анастасия Лозикова, Россия, Еда, Здоровье
Врач рассказала о вреде красного мяса

Терапевт Лозикова: вред красного мяса не в самом продукте, а в его количестве

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Евгений БиятовМясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Евгений Биятов
Мясо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Красное мясо может оказывать негативное воздействие на организм, но вред заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
"Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления", - отметила Лозикова.
Зелень - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени
29 мая, 03:03
Врач предупредила, что постоянное потребление жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца.
В связи с этим предпочтительнее выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.
Блюдо из говядины - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Врач рассказала о пользе красного мяса для женщин
14 июня, 03:51
 
ОбществоАнастасия ЛозиковаРоссияЕдаЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала