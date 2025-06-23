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МВФ оценил ситуацию вокруг Ирана
МВФ оценил ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
МВФ оценил ситуацию вокруг Ирана
Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности, заявила директор-распорядитель... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:18:00+03:00
2025-06-23T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг. Она предупредила, что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, чем влияние на энергетику. Самый большой шок наблюдается в ценах на энергоносители, заявила она, и МВФ за ними внимательно следит, но могут быть вторичные и третичные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ударов. В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. В ночь на понедельник цена нефти Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара.
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цены на нефть, иран, сша, исфахан, кристалина георгиева, дональд трамп, мвф, brent, в мире
Цены на нефть, Иран, США, Исфахан, Кристалина Георгиева, Дональд Трамп, МВФ, Brent, В мире
МВФ оценил ситуацию вокруг Ирана
МВФ предупредил о рисках из-за ситуации вокруг Ирана
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг
.
Она предупредила, что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, чем влияние на энергетику. Самый большой шок наблюдается в ценах на энергоносители, заявила она, и МВФ за ними внимательно следит, но могут быть вторичные и третичные последствия.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ударов.
В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
В ночь на понедельник цена нефти Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара.