https://ria.ru/20250623/mvd-2024968009.html

Ситуация в Катаре остается стабильной, сообщили в МВД страны

Ситуация в Катаре остается стабильной, сообщили в МВД страны - РИА Новости, 23.06.2025

Ситуация в Катаре остается стабильной, сообщили в МВД страны

Ситуация в Катаре остаётся стабильной, нет причин для беспокойства после ударов Ирана по военной базе США на территории эмирата, говорится в заявлении МВД... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:03:00+03:00

2025-06-23T22:03:00+03:00

2025-06-23T22:39:00+03:00

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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация в Катаре остаётся стабильной, нет причин для беспокойства после ударов Ирана по военной базе США на территории эмирата, говорится в заявлении МВД Катара на его сайте."С учётом ответственности за сохранение общественной безопасности... министерство внутренних дел подтверждает, что ситуация в сфере безопасности в стране остаётся стабильной, и нет причин для беспокойства", - отметили в министерстве.Оно подчеркнуло, что "полностью готово принять необходимые меры для обеспечения безопасности подданных и иностранных резидентов и обеспечить нормальное течение жизни".Катарское силовое ведомство предостерегло жителей от распространения информации, исходящей не от официальных структур.

https://ria.ru/20250623/iran-2024968591.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, катар, иран, сша, удар ирана по американским объектам в ираке