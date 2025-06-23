https://ria.ru/20250623/moskva-2024934753.html

В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой

В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой - РИА Новости, 23.06.2025

В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой

Мотоциклист скончался в центре Москвы от полученных травм после столкновения с иномаркой, движение ограничено, сообщает в понедельник столичная... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:00:00+03:00

2025-06-23T19:00:00+03:00

2025-06-23T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мотоциклист скончался в центре Москвы от полученных травм после столкновения с иномаркой, движение ограничено, сообщает в понедельник столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на Комсомольском проспекте в районе дома 40 произошло столкновение автомобиля Audi с мотоциклом. В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГАИ. От столкновения передняя часть мотоцикла разлетелась на куски, свидетельствуют кадры с места аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение ограничено по одной полосе в каждом направлении.

https://ria.ru/20250613/dtp-2022731155.html

https://ria.ru/20250517/mototsiklist-2017583739.html

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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, audi a8