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В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой - РИА Новости, 23.06.2025
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19:00 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moskva-2024934753.html
В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой
В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой - РИА Новости, 23.06.2025
В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой
Мотоциклист скончался в центре Москвы от полученных травм после столкновения с иномаркой, движение ограничено, сообщает в понедельник столичная... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:00:00+03:00
2025-06-23T19:00:00+03:00
происшествия
авто
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мотоциклист скончался в центре Москвы от полученных травм после столкновения с иномаркой, движение ограничено, сообщает в понедельник столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на Комсомольском проспекте в районе дома 40 произошло столкновение автомобиля Audi с мотоциклом. В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГАИ. От столкновения передняя часть мотоцикла разлетелась на куски, свидетельствуют кадры с места аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение ограничено по одной полосе в каждом направлении.
https://ria.ru/20250613/dtp-2022731155.html
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, audi a8
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Audi A8
В центре Москвы мотоциклист умер после столкновения с иномаркой

В центре Москвы мотоциклист умер от полученных травм после столкновения с авто

© Фото : РИА НовостиДТП на Комсомольском проспекте в Москве
ДТП на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : РИА Новости
ДТП на Комсомольском проспекте в Москве
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мотоциклист скончался в центре Москвы от полученных травм после столкновения с иномаркой, движение ограничено, сообщает в понедельник столичная Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, на Комсомольском проспекте в районе дома 40 произошло столкновение автомобиля Audi с мотоциклом. В результате аварии водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГАИ.
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От столкновения передняя часть мотоцикла разлетелась на куски, свидетельствуют кадры с места аварии.
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