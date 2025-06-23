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В Москве осудили нарисовавших пентаграмму на двери военкора "Известий" - РИА Новости, 23.06.2025
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15:31 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moskva-2024862315.html
В Москве осудили нарисовавших пентаграмму на двери военкора "Известий"
В Москве осудили нарисовавших пентаграмму на двери военкора "Известий" - РИА Новости, 23.06.2025
В Москве осудили нарисовавших пентаграмму на двери военкора "Известий"
Щербинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии двух вандалов, нарисовавших пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, передает... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:31:00+03:00
2025-06-23T15:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Щербинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии двух вандалов, нарисовавших пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Признать Светлану Агибалову и Владислава Ремнева виновными, приговорить их к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима каждого", - огласила приговор судья. Судили их по статьям 214 (вандализм) и 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК РФ По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили от неизвестных лиц по 5 тысяч рублей. В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
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происшествия, москва, россия, израиль
Происшествия, Москва, Россия, Израиль
В Москве осудили нарисовавших пентаграмму на двери военкора "Известий"

Агибаловой и Ремневу, нарисовавшим пентаграмму на двери Трушнина, дали 3,5 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади в Москве
Здание газеты Известия на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание газеты "Известия" на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Щербинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии двух вандалов, нарисовавших пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, передает корреспондент РИА Новости из суда.
"Признать Светлану Агибалову и Владислава Ремнева виновными, приговорить их к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима каждого", - огласила приговор судья.
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Судили их по статьям 214 (вандализм) и 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК РФ
По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Получившуюся инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили от неизвестных лиц по 5 тысяч рублей.
В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".
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