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Ефимов: малый бизнес с начала года выкупил 34 помещения на юге Москвы - РИА Новости, 23.06.2025
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13:12 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moskva-2024805203.html
Ефимов: малый бизнес с начала года выкупил 34 помещения на юге Москвы
Ефимов: малый бизнес с начала года выкупил 34 помещения на юге Москвы - РИА Новости, 23.06.2025
Ефимов: малый бизнес с начала года выкупил 34 помещения на юге Москвы
Малый и средний бизнес с начала 2025 года выкупил по преимущественному праву 34 помещения на юге Москвы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:12:00+03:00
2025-06-23T13:12:00+03:00
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала 2025 года выкупил по преимущественному праву 34 помещения на юге Москвы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда предприниматели оформили в собственность 18 арендуемых объектов суммарной площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Текущая динамика говорит о росте предпринимательской активности малого и среднего бизнеса и востребованности городских площадей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Воспользоваться правом преимущественного выкупа могут относящиеся к малому и среднему бизнесу предприниматели, арендующие городскую недвижимость не менее одного года. Кроме того, по преимущественному праву предприниматели могут приобрести площади, арендуемые не менее двух лет по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса.Как указывается в сообщении, представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили по преимущественному праву более тысячи объектов недвижимости на юге столицы совокупной площадью более 186,5 тысячи квадратных метров.
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: малый бизнес с начала года выкупил 34 помещения на юге Москвы

Ефимов: малый и средний бизнес с начала года выкупил 34 помещения на юге Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Малый и средний бизнес с начала 2025 года выкупил по преимущественному праву 34 помещения на юге Москвы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда предприниматели оформили в собственность 18 арендуемых объектов суммарной площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Текущая динамика говорит о росте предпринимательской активности малого и среднего бизнеса и востребованности городских площадей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Воспользоваться правом преимущественного выкупа могут относящиеся к малому и среднему бизнесу предприниматели, арендующие городскую недвижимость не менее одного года. Кроме того, по преимущественному праву предприниматели могут приобрести площади, арендуемые не менее двух лет по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса.
Как указывается в сообщении, представители малого и среднего бизнеса с 2011 года выкупили по преимущественному праву более тысячи объектов недвижимости на юге столицы совокупной площадью более 186,5 тысячи квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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