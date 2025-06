https://ria.ru/20250623/moskva-2024776495.html

Мария Багреева: экономика Москвы продолжит расти в ближайшие годы

Мария Багреева: экономика Москвы продолжит расти в ближайшие годы - РИА Новости, 23.06.2025

Мария Багреева: экономика Москвы продолжит расти в ближайшие годы

Темпы роста экономики Москвы более чем в два раза превышают средние по стране, столичная экономика продолжит расти, сообщила в интервью РИА Новости заммэра... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:00:00+03:00

2025-06-23T13:00:00+03:00

2025-06-23T14:28:00+03:00

пмэф-2025

экономика

москва

россия

средняя азия

мария багреева

интервью

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024771368_0:61:3131:1822_1920x0_80_0_0_e43283a7363c296c790f3f8d02c82630.jpg

Темпы роста экономики Москвы более чем в два раза превышают средние по стране, столичная экономика продолжит расти, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Также она рассказала, какие отрасли вносят самый весомый вклад в экономику, и как эффективно решить проблему с трудовой миграцией. Беседовала Ольга Овчинникова.– Мария Андреевна, темпы роста экономики Москвы традиционно опережают общероссийские. Какой вклад в этот рост внесли городские меры поддержки бизнеса?– Действительно, у нас за последние пять лет накопленные темпы роста экономики Москвы более чем в два раза превышают общестрановые. Особенно высокие темпы роста в последние два года. По итогам 2023 года ВРП Москвы вырос на 7,9%. По 2024 году у нас сейчас есть предварительные собственные оценки, мы видим, что это где-то около 5,5%. Это очень высокие темпы, можно сказать, рекордные. В этом году мы видим, что они начинают стабилизироваться и приходить к нормальному уровню.Почему были такие высокие темпы и в чем роль мер поддержки? Мы в последние годы фокусировались на создании в городе максимально благоприятной среды для развития бизнеса, что позволило большому количеству предприятий в городе открываться, развиваться, расти. С точки зрения экономики, наша ключевая задача не в большом количестве мер поддержки, а именно в создании благоприятного инвестиционного, делового климата, в очень привлекательной городской среде, которая позволяла бы притягивать в город лучшие кадры, таланты, специалистов. И именно благодаря этому бизнес растет. С моей точки зрения, роль мер поддержки в следующем. Первое – это поддержка отраслей и сегментов, которые оказываются в тех или иных сложных ситуациях, ввиду изменения экономической ситуации. То есть это точечная поддержка именно тех, кому она требуется в моменте. И второе – это поддержка растущих предприятий в приоритетных для города отраслях. О чем здесь идет речь – это меры поддержки на закупку оборудования, например, для технологичных секторов; это строительство больших промышленных кластеров, технополисов, технопарков, в которых могли бы расти и развиваться предприятия. Поэтому роль мер поддержки – она такая вспомогательная, поддерживающая, помогающая точечно закрывать, скажем так, проблемные моменты, или помогать приоритетным отраслям.– Вы сказали, что стабилизировался рост экономики. Какие прогнозы, будет ли экономика расти далее в Москве, и какие основные факторы будут влиять на динамику ВРП столицы в ближайшие три года, 2025-2027?– Мы ожидаем, что экономика продолжит расти. То есть мы сейчас не видим никаких предпосылок для того, чтобы у нас шло снижение объемов экономики. Просто эти темпы будут более умеренные относительно того, что мы видели в прошедшие два года. Мы рассчитываем, что в ближайшие годы экономика Москвы будет расти в диапазоне около 3%. Конечно, здесь много есть внешних факторов, которые могут повлиять на эти оценки. Но на сегодняшний момент мы видим, что в городе сохраняется инвестиционная активность, мы видим сохраняющийся повышенный спрос на кадры, видим, что уровень потребительского спроса продолжает расти. То есть, в принципе, все предпосылки для роста сохраняются. Поэтому в ближайшие годы, надеемся, что темпы, о которых я сказала, мы будем выдерживать.– Какие отрасли вносят самый весомый вклад в экономику города?– Москва, как и многие мировые мегаполисы, – это центр сферы услуг. В структуре нашей экономики эта сфера занимает около 85% – это финансовый сектор, IT, торговля, услуги населению, научные исследования, разработки и другие. То есть экономика Москвы – это большой сектор услуг.Какие тенденции мы видим в последние годы, не характерные для предыдущих лет? У нас существенным образом в последние годы растет обрабатывающая промышленность. И если десятилетия назад мы видели, что промышленные предприятия уходят из города, закрываются, выводят вредные с точки зрения экологии производства, то сейчас мы видим, что в городе появляется новая промышленность, это высокотехнологичная современная промышленность. У нас появляются новые предприятия, которые ориентированы на науку, новые разработки, высокие технологии. И я думаю, что в ближайшие годы доля обрабатывающей промышленности, именно высокотехнологичного ее сегмента, будет расти. В последние годы мы также наблюдаем тенденцию опережающих темпов роста IT-сектора. И, конечно, с учетом цифровизации экономики, мировых тенденций, задач по импортозамещению, мы надеемся, что темпы роста этого сектора сохранятся в ближайшие годы, будут такие же высокие, как в предыдущие годы.– То есть Москва переходит на высокотех в первую очередь?– Да, Москва, знаете, исторически – центр научных разработок, передовых технологий. Наша задача – сохранить эту московскую специфику и конечно, преумножить, чтобы мы были центром высокотехнологичной промышленности и передовых технологий.– В России в этом году стартовали новые масштабные нацпроекты. Какие из них наиболее важны для столичного региона, и как город будет обеспечивать их реализацию?– У нас до этого года был цикл предыдущих национальных проектов, с 2019 года по 2024 мы уже их реализовывали. Те проекты, которые стартовали сейчас, уже частично учитывают наработанный опыт предыдущих лет, они актуализированы с учетом новых задач, которые стоят и перед страной, и перед городом, добавлены новые направления. С точки зрения Москвы, в рамках национальных проектов по-прежнему большую часть занимает социальная сфера. Около 75% расходов, которые идут в Москве на национальные проекты, – это проекты, связанные именно с социальной сферой. Этот приоритет у нас был и в прошлом цикле национальных проектов, он и сохранился на ближайшие годы. И многие нацпроекты перезапустились в новом формате с учетом новых задач.Я хотела бы коротко сказать о национальном проекте, который курирую я в рамках правительства Москвы, – "Эффективная и конкурентная экономика". В рамках этого проекта есть отдельное направление по повышению производительности труда. Мы видим, что актуальность этого проекта растет с каждым годом, потому что дефицит на рынке труда у нас сохраняется уже не первый год. А проект "Производительность труда" позволяет не только решать задачи, связанные с дефицитом кадров, но и в целом способствует выходу на более эффективные циклы производства. И что мы видим в рамках этого проекта? В предыдущем цикле мы отрабатывали технологии реализации проекта, работали с предприятиями. Сейчас мы выходим на новый уровень, пытаемся максимально расширить действие проекта на все возможные отрасли. Для субъектов МСП мы проводим масштабную обучающую программу, посвященную бережливому производству. Активно собираемся вовлекать городские предприятия в проект повышения производительности труда. У нас на сегодняшний момент уже 16 предприятий находятся в проекте, в ближайшее время будут подключаться и другие предприятия городской сети. То есть сейчас задача – максимально масштабировать наработанные практики, чтобы мы уже смотрели на проект не с точки зрения результатов конкретных предприятий, а уже с точки зрения результатов конкретных отраслей и экономики города в целом.– Вы уже затронули тему дефицита кадров. Кроме реализации программы по производительности труда, как город еще справляется с этой проблемой?– Дефицит кадров – это проблема, которая для Москвы возникла не в этом году и не в прошлом. Мы уже на протяжении довольно длительного периода времени живем в ситуации дефицита кадров. В Москве довольно быстро растущая экономика, и поэтому мы все время испытываем потребность в кадрах.Раньше эта проблема решалась проще, потому что Москва – очень притягательный центр для работы. И к нам съезжалось много людей из регионов. Сейчас, поскольку проблема дефицита кадров стала общестрановой, и мы тоже стали острее ощущать эту проблему.Здесь, с моей точки зрения, три направления работы. Во-первых, сами предприятия сейчас начинают масштабные проекты повышения эффективности труда, потому что они понимают, что первое – очень сложно найти квалифицированных работников. Второе – стоимость труда дорожает с каждым годом, мы это видим с вами по динамике заработных плат и в Москве, и в стране в целом. Поэтому предприятия пытаются оптимизировать свои издержки и сделать свои производственные циклы более эффективными. Второе – это система образования, потому что, когда мы говорим о дефиците кадров, на самом деле это вопрос не только дефицита кадров как такового, это еще и вопрос дефицита в отдельных отраслях и в отдельных специальностях. Для Москвы это такие отрасли, как IT, это обрабатывающая промышленность, это стройка и это торговля. Это отрасли, которые у нас сейчас испытывают наибольший кадровый дефицит. Мы прекрасно понимаем, что для того, например, чтобы закрыть потребности в сфере IT или обрабатывающих производств, необходимы не только кадры, но и кадры определенной квалификации. Поэтому сейчас мои коллеги существенным образом перерабатывают систему обучения в колледжах, которая должна помочь эту проблему решить.Конечно, в определенных отраслях проблема дефицита кадров решается за счет трудовой миграции. И это тоже неизбежность, необходимая для развития экономики, необходимая для роста отраслей и решения определенных задач.– Создает ли проблемы трудовая миграция, и как город регулирует эту сферу?– Исторически трудовые мигранты у нас приезжают из стран Средней Азии, и заняты они в основном на низкоквалифицированных должностях, на тех работах, которые требуют большого физического труда. Это те профессии и те занятия, которыми москвичи и жители других регионов Российской Федерации в принципе не сильно хотят заниматься. Но в последние годы мы наблюдаем, что и за этих граждан идет большая конкуренция уже с точки зрения мирового рынка труда, миграционные потоки замедлялись в последние годы. Поэтому сейчас очень важным вопросом является повышение эффективности труда в отраслях, бывших наиболее привлекательными для трудовой миграции, таких как строительство, торговля, ЖКХ. И решением проблемы здесь мог бы быть более активный переход от ручного труда к автоматизации и роботизации. Потому что сегодня уже и трудовые мигранты для экономики становятся более дорогими, и баланс между дополнительным трудом и автоматизацией все больше сдвигается в сторону автоматизации. Это те направления, в сторону которых нужно думать.– Бюджет Москвы на этот год запланирован с дефицитом. Во-первых, есть ли предпосылки к тому, что к концу года дефицит будет меньше, чем он запланирован? А во-вторых, планируете ли в следующем году вернуться к профицитному бюджету?– Вы знаете, у нас нет задачи по формированию профицитного бюджета, потому что доходы бюджета – это деньги, в моменте изъятые из экономики. Мы считаем, что деньги должны возвращаться в экономику, они должны работать, поэтому смысла в формировании профицитного бюджета для себя мы не видим. Мы считаем, что все, что мы забираем, максимально нужно направлять, в том числе на мероприятия развития, на строительство инфраструктуры, повышение привлекательности городской среды, направлять на меры поддержки, в том числе бизнеса и социальные меры поддержки. Поэтому к профицитному бюджету мы точно не будем стремиться.Бюджет этого года действительно спланирован с дефицитом. Но в рамках исполнения бюджета у нас, как правило, складывается определенная экономия. Она связана и с эффективностью конкурентных процедур, и с тем, что в рамках бюджета мы тоже пытаемся текущие задачи оптимизировать. То есть мы, как правило, рассчитываем на то, что к концу года с точки зрения расходов, выйдем на более эффективную цифру, чем планировали изначально. Кроме того, бюджет всегда верстается, исходя из консервативного сценария оценки доходов для того, чтобы мы точно понимали, что спланировали то, что действительно получим. Но всегда в силу разных причин бывают дополнительные доходы бюджета, которые тоже идут в покрытие дефицита. Я думаю, что к концу года мы выйдем на бездефицитный бюджет за счет экономии.– Департамент экономической политики уделяет большое внимание развитию закупочной деятельности. Какие объемы проходят через столичный портал поставщиков и какова в них доля закупок у малого и среднего бизнеса?– Действительно, закупкам мы уделяем большое внимание, потому что для нас важна эффективность закупок, мы хотим закупать по максимально выгодным для бюджета ценам. Поэтому нам важна конкуренция на торгах, нам важна прозрачность, нам важно, чтобы к нам приходили надежные подрядчики и поставщики. Это тема, которая находится в нашем постоянном фокусе.Портал поставщиков – это один из инструментов эффективных закупок малого объема для столицы. Это портал, который мы уже на протяжении довольно длительного времени разрабатываем и совершенствуем в Москве. На сегодняшний момент у нас уже 42 региона и 58 тысяч заказчиков работают на портале, это в основном субъектовые предприятия различных сфер деятельности – это и школы, и больницы, предприятия в сфере ЖКХ. Портал интересен тем, что более 90% в общем объеме закупок приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства, поэтому портал решает с одной стороны задачи государства, помогая нам наиболее эффективно закупать те или иные товары, а с другой стороны является очень хорошим инструментом поддержки малого бизнеса, потому что мы предоставляем ему возможность реализовать свои товары. Что еще не менее важно, это поддержка малого бизнеса на территориях, в конкретных регионах. Потому что закупки малого объема, как правило, не предполагают транспортировку этой закупки на большие расстояния. Чаще всего регион закупает у тех предприятий, которые локализованы в этом же регионе. То есть портал – это очень хороший инструмент поддержки локальных производителей, локальных бизнесов. Еще один момент, у нас очень большое количество субъектов МСП приходит на одну закупку. И это позволяет достичь очень высокого процента экономии для госзаказчиков. Мини-аукционы на сегодняшний день позволяют экономить почти 14% от первоначальной стоимости закупки. Это очень хороший результат. Практически нигде в других направлениях такого мы не видим. Поэтому мы сейчас активно продолжаем заниматься развитием этого портала. Надеемся, что в ближайшее время еще ряд регионов присоединится к его использованию.

https://ria.ru/20250623/sfera-2024826623.html

https://ria.ru/20250619/moskva-2023905595.html

https://ria.ru/20250619/moskva-2023899219.html

https://ria.ru/20250619/moskva-2023897085.html

https://ria.ru/20250617/bagreeva-2023169547.html

москва

россия

средняя азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, средняя азия, мария багреева, интервью