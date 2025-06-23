https://ria.ru/20250623/moskva-2024754411.html

В Москве в 2025 г. фиксируют стабилизацию темпов роста экономики

В Москве в 2025 г. фиксируют стабилизацию темпов роста экономики - РИА Новости, 23.06.2025

В Москве в 2025 г. фиксируют стабилизацию темпов роста экономики

Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста столичной экономики в 2025 году, в предыдущие два года она росла рекордными темпами, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:50:00+03:00

2025-06-23T06:50:00+03:00

2025-06-23T11:56:00+03:00

пмэф-2025

экономика

москва

мария багреева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024771368_0:61:3131:1822_1920x0_80_0_0_e43283a7363c296c790f3f8d02c82630.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Власти Москвы фиксируют стабилизацию темпов роста столичной экономики в 2025 году, в предыдущие два года она росла рекордными темпами, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "За последние пять лет накопленные темпы роста экономики Москвы более чем в два раза превышают общестрановые темпы роста. Особенно высокий рост мы видим в последние два года. По итогам 2023 года ВРП Москвы вырос на 7,9%. По 2024 году у нас сейчас есть предварительные собственные оценки, мы видим, что это где-то около 5,5%. Это очень высокие темпы, можно сказать, рекордные. В этом году мы видим, что темпы начинают стабилизироваться и приходить к нормальному уровню", - рассказала Багреева. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/moskva-2024330070.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, мария багреева