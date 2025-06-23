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В Москве осудили мошенника, лишившего людей жилья на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 23.06.2025
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12:47 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moshennik-2024812920.html
В Москве осудили мошенника, лишившего людей жилья на 60 миллионов рублей
В Москве осудили мошенника, лишившего людей жилья на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 23.06.2025
В Москве осудили мошенника, лишившего людей жилья на 60 миллионов рублей
Мошенник, лишивший людей жилья на 60 миллионов рублей, осужден на 10 лет в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:47:00+03:00
2025-06-23T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мошенник, лишивший людей жилья на 60 миллионов рублей, осужден на 10 лет в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В ведомстве отметили, что осужденный вместе с сообщниками специально искал людей с негативной кредитной историей и вводил их в долги, чтобы затем получить квартиры потерпевших. По данным прокуратуры, мошенник с сообщниками предлагал малообеспеченным людям займ под залог жилья. После того, как долги потерпевших возрастали, осужденный присваивал их недвижимость себе. Таким способом ему удалось получить шесть квартир более чем на 60 миллионов рублей. Также мошенник пытался приобрести еще семь объектов недвижимости на сумму свыше 98 миллионов рублей. "Оглашен приговор учредителю ООО "Первая закладная компания" Александру Верхотурову - 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры он признан виновным в мошенничестве, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на жилые помещения и покушениях на указанное преступление (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. Приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован.
https://ria.ru/20250623/moshenniki-2024725494.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве осудили мошенника, лишившего людей жилья на 60 миллионов рублей

Прокуратура: в Москве осудили мошенника, лишившего людей жилья на 60 млн рублей

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мошенник, лишивший людей жилья на 60 миллионов рублей, осужден на 10 лет в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что осужденный вместе с сообщниками специально искал людей с негативной кредитной историей и вводил их в долги, чтобы затем получить квартиры потерпевших.
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По данным прокуратуры, мошенник с сообщниками предлагал малообеспеченным людям займ под залог жилья. После того, как долги потерпевших возрастали, осужденный присваивал их недвижимость себе. Таким способом ему удалось получить шесть квартир более чем на 60 миллионов рублей. Также мошенник пытался приобрести еще семь объектов недвижимости на сумму свыше 98 миллионов рублей.
"Оглашен приговор учредителю ООО "Первая закладная компания" Александру Верхотурову - 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры он признан виновным в мошенничестве, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшем лишение прав граждан на жилые помещения и покушениях на указанное преступление (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу, он может быть обжалован.
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