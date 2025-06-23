https://ria.ru/20250623/moldavija-2024973118.html

Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны

Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны - РИА Новости, 23.06.2025

Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны

Молдавские власти по указке Запада взяли курс на разрушение республики, лишая ее суверенитета, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:04:00+03:00

2025-06-23T23:04:00+03:00

2025-06-23T23:04:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Молдавские власти по указке Запада взяли курс на разрушение республики, лишая ее суверенитета, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. "К сожалению, сегодня от суверенитета нашей республики не осталось и следа. Придя к власти, действующий режим по указке Запада взял курс на разрушение республики. Практически прекращено сотрудничество с ближайшими соседями, включая Россию и страны СНГ, которое помогало экономике Молдовы развиваться и крепнуть. Забота "желтых" (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) о национальных производителях и предпринимателях осталась лишь словами. На деле Молдова нищает год от года. Люди уезжают в поисках лучшей жизни", - написал Фотеску в своем Telegram-канале.По его словам, самое опасное в этой ситуации, что республика оказалась втянута в военно-политические игры Запада. "По указке Брюсселя нынешнее руководство тратит огромные деньги на вооружение... В этот день, когда мы празднуем 35-летие суверенитета республики, я хочу напомнить о значении этого слова — это самостоятельность и независимость. Быть суверенным государством значит самостоятельно принимать решения и управлять Молдовой ради ее безопасности, независимости и процветания", - подчеркнул депутат. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

https://ria.ru/20250511/uchebnik-2016301799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, нато, снг