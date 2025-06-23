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Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны - РИА Новости, 23.06.2025
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23:04 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024973118.html
Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны
Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны - РИА Новости, 23.06.2025
Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны
Молдавские власти по указке Запада взяли курс на разрушение республики, лишая ее суверенитета, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:04:00+03:00
2025-06-23T23:04:00+03:00
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Молдавские власти по указке Запада взяли курс на разрушение республики, лишая ее суверенитета, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. &quot;К сожалению, сегодня от суверенитета нашей республики не осталось и следа. Придя к власти, действующий режим по указке Запада взял курс на разрушение республики. Практически прекращено сотрудничество с ближайшими соседями, включая Россию и страны СНГ, которое помогало экономике Молдовы развиваться и крепнуть. Забота &quot;желтых&quot; (цвет правящей партии &quot;Действие и солидарность&quot; - ред.) о национальных производителях и предпринимателях осталась лишь словами. На деле Молдова нищает год от года. Люди уезжают в поисках лучшей жизни&quot;, - написал Фотеску в своем Telegram-канале.По его словам, самое опасное в этой ситуации, что республика оказалась втянута в военно-политические игры Запада. "По указке Брюсселя нынешнее руководство тратит огромные деньги на вооружение... В этот день, когда мы празднуем 35-летие суверенитета республики, я хочу напомнить о значении этого слова — это самостоятельность и независимость. Быть суверенным государством значит самостоятельно принимать решения и управлять Молдовой ради ее безопасности, независимости и процветания", - подчеркнул депутат. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
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в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, нато, снг
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, НАТО, СНГ
Молдавский депутат обвинил власти в разрушении страны

Депутат Фотеску: Кишинев по указке Запада взял курс на разрушение Молдавии

© Sputnik / Rodion ProcaВадим Фотеску
Вадим Фотеску - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Вадим Фотеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн - РИА Новости. Молдавские власти по указке Запада взяли курс на разрушение республики, лишая ее суверенитета, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
«

"К сожалению, сегодня от суверенитета нашей республики не осталось и следа. Придя к власти, действующий режим по указке Запада взял курс на разрушение республики. Практически прекращено сотрудничество с ближайшими соседями, включая Россию и страны СНГ, которое помогало экономике Молдовы развиваться и крепнуть. Забота "желтых" (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) о национальных производителях и предпринимателях осталась лишь словами. На деле Молдова нищает год от года. Люди уезжают в поисках лучшей жизни", - написал Фотеску в своем Telegram-канале.

По его словам, самое опасное в этой ситуации, что республика оказалась втянута в военно-политические игры Запада. "По указке Брюсселя нынешнее руководство тратит огромные деньги на вооружение... В этот день, когда мы празднуем 35-летие суверенитета республики, я хочу напомнить о значении этого слова — это самостоятельность и независимость. Быть суверенным государством значит самостоятельно принимать решения и управлять Молдовой ради ее безопасности, независимости и процветания", - подчеркнул депутат.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
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11 мая, 08:22
 
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