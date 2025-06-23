https://ria.ru/20250623/mo-2024875916.html

Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ

Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ - РИА Новости, 23.06.2025

Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ

Учение в Балтийском море показало, что дальность действия ракетных комплексов Военно-морского флота России позволяет контролировать корабли противника в любой... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:13:00+03:00

2025-06-23T16:13:00+03:00

2025-06-23T16:13:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учение в Балтийском море показало, что дальность действия ракетных комплексов Военно-морского флота России позволяет контролировать корабли противника в любой точке этого моря, сообщили в Минобороны РФ. В Балтийском море прошло учение ударной группировки ВМФ России, ракетно-катерной ударной группы, дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. "Проведенные мероприятия показали, что дальность действия ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВМФ, позволяет осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря", - говорится в сообщении. Как отметил командир фрегата "Адмирал флота Касатонов" Сергей Высоцкий, слова которого приводит ведомство, в ходе учений экипаж корабля выполнил весь комплекс задач по своему предназначению. "Корабль подтвердил свои возможности отражать удары с моря, воздуха и берега имеющимся на борту современным вооружением. Взаимодействуя с береговыми войсками и авиацией, фрегат условно поразил все береговые и морские цели вероятного противника в зоне ответственности Балтийского флота. Речь идёт, прежде всего, о высокоточном оружии, которым оснащён корабль", - отметил Высоцкий. Корабль, по его словам, принял участие во всех ключевых эпизодах учений. Техника и вооружение корабля функционируют в штатном режиме, подчеркнул командир корабля.

https://ria.ru/20250620/germanija-2024254903.html

https://ria.ru/20250616/svr-2023140968.html

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безопасность, россия, балтийское море, общество